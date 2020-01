Por qué quiero ser congresista

Becas por impuestos

Lesly Shica, Alianza para el Progreso / Lima / N° 20.

Soy la candidata más joven de APP. Me crié en San Juan de Lurigancho. Estudié becada y hoy soy abogada, con 2 diplomados en Gobernabilidad y Resolución de Conflictos (España). Tengo la energía al tope para devolverle a mi país lo que me brindó. Mi propuesta de becas por impuestos permitirá que la educación no sea privilegio y que las empresas financien las carreras de los jóvenes. Más de 6 millones de jóvenes egresados de colegios no logran estudios profesionales. Es hora de ocuparnos de los jóvenes y sus padres. También impulsaré que los rateros de carteras, celulares paguen sus penas de manera efectiva parchando pistas, reconstruyendo el país.

Fiscalizar las obras

Abel Colquepisco, Juntos por el Perú / Piura / N° 5.

Como dirigente de construcción, exigí al Gobierno obras de reconstrucción en el norte. Piura se reconstruyó sola, pues la Reconstrucción con Cambios no avanzó con rapidez a las necesidades del pueblo. Fiscalizaré las obras de reconstrucción y la ejecución del presupuesto para Piura. También, fiscalizaremos la seguridad ciudadana, porque impera la delincuencia con impunidad. Los trabajadores exigimos nueva Constitución, pues la actual proviene de la dictadura fujimorista y está al servicio de los dueños del Perú. La Constitución debe defender los recursos naturales y a los peruanos, los derechos laborales, la salud y educación gratuitas y de calidad.