La candidatura del general EP (r) Daniel Mora Zevallos al Congreso de la República sigue en pie. La solicitud que presentó el Partido Morado al Jurado Electoral Especial-Lima Centro para retirarlo de la contienda electoral, a raíz de la aparición de una denuncia por violencia familiar que lo involucra, no ha tenido ningún efecto. Esto en razón a que la gestión que siguió el personero de la organización política, Marco Zevallos, fue muy informal y no cumplió con lo que establece el reglamento en caso de retiro de candidatos.

El Jurado Electoral resolvió declarar improcedente la solicitud del Partido Morado porque no observó el requisito de acompañar inserto el acta que indica el acuerdo de retiro de Mora por el órgano competente de la agrupación política, así como los motivos que llevaron a la decisión partidaria.

Además, el personero tampoco adjuntó el documento de renuncia del candidato.

El presidente del Jurado Electoral Especial-Lima Centro, Luis Carrasco, confirmó que estos documentos no se adjuntaron a la solicitud y tampoco Mora se apersonó al JEE a presentar su renuncia.

“El reglamento de candidatos para esta convocatoria de elecciones señala en su artículo 37 que el postulante que desea renunciar debe hacerlo personalmente ante el Jurado Electoral, que le legaliza su firma. Cualquier otra cosa que diga que ha renunciado es discurso político, para afuera. El que quiera renunciar a esta convocatoria de elecciones tiene que hacerlo con el procedimiento que indica el reglamento. Si no es así, no existe ninguna renuncia”, señaló la autoridad electoral.

Explicación vaga

Al respecto, el personero del Partido Morado, Marco Zevallos, dijo que Daniel Mora iba a presentar su renuncia ante el JEE, “pero yo no tengo como forzarlo a ello en términos físicos para que cumpla lo que se ha comprometido”.

En cuanto al motivo por el que no adjuntó el acta de acuerdo de retiro, respondió: “Porque nosotros no estamos arguyendo que él haya renunciado, nosotros lo que estamos solicitando es su exclusión”.

Así las cosas, Daniel Mora seguía siendo hasta ayer el candidato Nº 3 del partido que lidera Julio Guzmán.

La renuncia no va a proceder

El experto en materia electoral José Manuel Villalobos indicó que la renuncia no va a proceder porque el plazo ya venció. “Formalmente sigue de candidato, es uno de los más votados y podría ser elegido. Solo queda que la gente no vote por él o si lo eligen no jure al cargo, es otra salida”, comentó.

Resolución del JEE-Lima Centro

Declara improcedente la solicitud de retiro por incumplimiento de requisitos. Deja abierta la reformulación del pedido.