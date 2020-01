Un taxista me comentaba el otro día: “¿Se da cuenta? Vamos meses sin un Congreso y no pasa nada”. Más allá de enfrascarnos en la importancia de tener un equilibrio de poderes para mantener nuestro sistema democrático, empezamos a conversar sobre la Comisión Permanente. ¿Qué han venido haciendo esos 28 congresistas que aún están en funciones y reciben su sueldo cada mes?

La actual Comisión Permanente, de mayoría fujimorista, no puede legislar. Algunas de sus funciones son: designar al contralor general, ratificar las designaciones del presidente del BCR, aprobar transferencias y habilitaciones del presupuesto y, sobre todo, recibir y analizar los decretos del Poder Ejecutivo.

No se trata de aprobar o desaprobar los decretos del gobierno de Martín Vizcarra, pues sus funciones son simplemente administrativas. Lo que sí tenían como mínima obligación era emitir informes que deriven del análisis de lo recibido. Aquí viene lo curioso. De acuerdo al semanario Hildebrandt en sus trece, el presidente ha expedido hasta ahora 54 decretos y esta Comisión Permanente ha presentado solo CINCO informes. ¿Qué rayos han estado haciendo entonces? Lo primero: desperdiciar recursos. No solo siguen ganando un jugoso sueldo de 16 mil soles mensuales, sino que, hasta el año pasado y en menos de un mes, el fujimorismo y sus aliados en funciones contrataron a 91 trabajadores (amigos suyos) más. También se dieron sus viajecitos, hasta Corea del Sur, cuando esa ya no es más una de sus prerrogativas.

Tanto criticaba la oposición a Martín Vizcarra, tanto le decían corrupto, que cuando él pidió dar un paso al costado para convocar a elecciones generales, el fujimorismo y sus secuaces dijeron no. Ahora que Vizcarra gobierna solo con su equipo y la única función de esta Comisión es revisar sus decretos, la Fuerza Número 1 dice no. Lo único importante ha sido meter gente a cargos públicos, blindar, obstruir, y hacernos perder el tiempo con sus explicaciones de por qué el sexo es solo para reproducirse.

Cuando Pedro Olaechea dice que: “El Tribunal Constitucional ha hecho un mal servicio a la Nación” por resolver que la disolución del Congreso fue constitucional, todos nos preguntamos, ¿Cuál es el buen servicio que ustedes, aún congresistas, vienen realizando? Quizá esta pregunta nos sirva para estar preparados para el próximo fin de semana electoral.