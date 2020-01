César Hildebrandt sobre nuevo Congreso: “Será un archipiélago de menudencias”

A una semana de las Elecciones 2020, el periodista César Hildebrandt comentó que tiene muy poca expectativa de la nueva composición del Congreso, debido a que el escenario político es similar al que existía antes de la disolución del Parlamento.

En diálogo con La República, el director de Hildebrandt en sus trece sostuvo que la disolución del anterior Legislativo logró parar las acciones de alianza entre los representantes del fujimorismo y aprismo.

“No espero ningún cambio, espero más bien una reiteración, una de las típicas reincidencias peruanas. No veo algo nuevo, no veo grandes ideas, ni la aparición de un escenario distinto. Pero, en fin, lo que al menos se logró fue romper la maquinaria mafiosa del apro-fujimorismo”, expresó.

Tras ello, Hildebrandt indicó que el nuevo Parlamento “fragmentado”, debido a su variada composición y la ausencia de la “hegemonía absoluta del fujimorismo aliado con el APRA” y otros partidos políticos.

“Dependerá del Gobierno que esta vez haya un entendimiento con el Congreso que permita una tregua que nos lleve al 2021 de una manera más civilizada. No creo que esta vez el Ejecutivo pierda la oportunidad de concertar con un Parlamento fragmentado para lograr consensos mínimos”, concluyó.

Asimismo, consultado por el clima electoral de las Elecciones 2020, el periodista manifestó que, lejos lo vinculado a los comicios, “no hay un clima cívico", de modo que “parece que el peruano no se diera cuenta de la crisis institucional”.

“Lo que yo digo es que en 10 o 15 años quisiera ver un Perú liberado, no anárquico, no izquierdista, no con un apellido ideológico, sí liberado. [...] No le tengamos miedo al cambio. Deberíamos temerle a la parálisis. No hay nada peor que una sociedad que no sea dúctil, plástica”, agregó.