La reforma electoral tiene que ser retomada en el próximo Congreso porque es vital para la gobernabilidad del país. Es posible que no se termine de aprobar en una gestión de solo un año y cinco meses porque la agenda legislativa será amplia, pero la idea es avanzar para llegar en mejores condiciones al año 2021.

Así lo consideran los candidatos Mónica Saavedra (AP), Andrés de los Ríos (Apra), Paby Cáceres (FA), Carmen Omonte (APP) y Karín García (PPC). Mientras que Manuel Dammert (JP) se pronuncia en favor de un nuevo proceso constituyente que afirme la soberanía de la nación y el poder democrático de la ciudadanía, de manera que “sea activo sustento del régimen participativo”.

Mónica Saavedra refiere que para Acción Popular es indispensable el retorno al sistema bicameral en el Congreso.

Andrés de los Ríos, del Partido Aprista Peruano, sostiene que la idea es fortalecer la institucionalidad de los partidos para que sean verdaderas escuelas políticas.

En cambio, Paby Cáceres dice que el Frente Amplio llevará al debate legislativo la eliminación del voto preferencial y la cifra repartidora porque, según subrayó, distorsionan la representatividad.

Carmen Omonte manifiesta que en Alianza para el Progreso apostarán por la eliminación del voto preferencial. Asimismo, adelanta que su partido pondrá en debate el voto voluntario.

Esto último es compartido por Karín García (PPC), quien plantea que la implementación del voto voluntario podría perfeccionar la democracia.

Distrito electoral en exterior

Mónica Saavedra O., Acción Popular (N° 1)

Acción Popular considera indispensable la bicameralidad en el Congreso por ser un contrapeso en la democracia dentro del parlamento.

La inmunidad parlamentaria debe continuar únicamente para la función de fiscalización que tienen los congresistas. Se debe consolidar una legislación concordada y moderna que establezca reglas claras y transparentes para el financiamiento privado de los partidos políticos. Debe continuar el financiamiento público para la formación de nuevos cuadros en los partidos políticos. Elecciones internas, “un militante un voto”, para la elección de candidatos y con acompañamiento de ONPE, Reniec y JNE. Eliminar la prohibición de difundir encuestas en la semana previa al día de las elecciones. Considerar un distrito electoral nuevo para los 3 millones de peruanos que viven en el extranjero. Estamos de acuerdo con la legislación progresiva sobre paridad y alternancia.

Hay que fortalecer los partidos

Andrés de los Ríos B., Apra (N° 8)

El principal trabajo de esta reforma electoral es fortalecer los partidos políticos y que estos puedan tener fuentes de financiamiento del Estado para que existan los partidos-escuela. Que se dé la fórmula ‘un militante un voto’ en las elecciones internas.

También está la idea de la eliminación del voto preferencial. El voto preferencial no ayuda en nada y no es democrático.

Es importante saber que hasta abril tenemos la posibilidad de que estas propuestas se lleven a cabo ya que en el próximo gobierno el parlamento aprobará el presupuesto nacional.

Sobre el financiamiento privado, este debe ser fiscalizado. Que se vea quienes apoyan y no ocurra lo que pasó con el Banco de Crédito que dio dinero a una candidata de manera casi secreta.

La idea es tener partidos fuertes porque de una u otra forma son los que manejan la democracia y son los que han creado todas las instituciones mediante normas y leyes.

No está la cuota indígena

Paby Cáceres Vargas, Frente Amplio (N° 11)

Nosotros creemos que el sistema electoral actual no garantiza adecuadamente la representación de la ciudadanía en el Parlamento porque no está la cuota indígena, por ejemplo. La paridad también sigue siendo un tema pendiente, se ha pospuesto esto a su implementación progresiva y no debería ser así.

También estamos por la eliminación del voto preferencial porque alienta la elección de listas y sobre todo de personajes que son indeseables.

Igual con el tema de la cifra repartidora que distorsiona la representación. En el caso de Lima estamos por la aprobación del distrito electoral múltiple a fin de que los conos tengan una adecuada representación. El financiamiento debe ser transparentado y únicamente público para evitar que la plata provenga de grandes empresas y deformen la competencia electoral. Ya es hora de que la Ley Orgánica de Elecciones se revise. Estamos en contra de las reformas-parche.

Inmunidad debe ser eliminada

Carmen Omonte D., APP (N° 2)

La reforma electoral es importantísima, debiera ser una de las prioridades que asuma el nuevo congreso y avanzar en todo lo pendiente. El voto voluntario y la eliminación del voto preferencial son debates que se tienen que tomar paralelamente al fortalecimiento de los partidos políticos, sobre todo en el ámbito de democracia interna. Otro tema pendiente es el cambio del distrito múltiple por el distrito único. Respecto al financiamiento creo que se debe mantener lo que se ha presentado, lo mismo que la prohibición de candidaturas para sentenciados por delitos dolosos. En cuanto a inmunidad parlamentaria, en Alianza para el Progreso se tomó la decisión de eliminarla porque los congresistas tienen que dar ejemplo de igualdad ante la ley. En Colombia y Panamá ya eliminaron esta protección especial. Estas reformas son vitales más allá de otras agendas legislativas sobre mejoras en la calidad de vida de la gente.

Nuevo proceso constituyente

Manuel Dammert E., Juntos por el Perú (N° 12)

La nación no puede continuar el régimen lobista vigente, en un Estado sometido por la plutocracia y el fujimorismo, que busca imponer bipartidismo selectivo, consagrando los privilegios corruptores del poder económico y los de la desigualdad social y cultural. El Nuevo Proceso Constituyente debe recuperar la patria, afirmando la soberanía de la nación, el poder democrático de la ciudadanía, la igualdad social plena y los fundamentos históricos civilizatorios andino-amazónicos y criollos. Debe abrirse un nuevo proceso constituyente democrático, en el cual la ciudadanía plena sea activo sustento del régimen participativo, superando las desigualdades, privilegios y exclusiones en culturas, trabajo, género, riquezas, poder democrático ciudadano. Debemos afirmar el Perú integrado en unidad con nuestra América andina, latina y caribeña, en un mundo multipolar en paz y democracia, sin dominación neocolonial.

Implementar el voto voluntario

Karín García Juárez, PPC (N° 12)

Son varios los temas que se encuentran pendientes dentro del paquete de reformas que con urgencia requiere el país, política y justicia. Por ejemplo, urge también completar la reforma electoral. Para el Partido Popular Cristiano es prioritario trabajar la implementación del voto voluntario, pues perfecciona la democracia; el voto obligatorio no da legitimidad y tampoco hace que el sistema sea más democrático. Asimismo, consideramos que el voto de los militares y policías debe ser reivindicado, para ello requerimos hacer obligatoria la instalación de mesas de transeúntes. También se requiere hacer una mayor precisión respecto de las limitaciones y restricciones que tienen los candidatos al momento de postular. Otro tema de atención prioritaria, es la fiscalización de la implementación del voto electrónico a nivel nacional, ya se ha probado que funciona, no se entiende por qué no se ha implementado aún.