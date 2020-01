Elecciones 2020. Por medio de una resolución emitida este viernes, el Poder Judicial ordenó la inclusión del candidato por el Partido Morado (PM), Pedro Gamio Aita, quién seguirá con su candidatura al Congreso, luego que el Jurado Electoral de Elecciones (JNE) lo excluyera del procesos electoral del próximo 26 de enero.

“...se concede la medida cautelar solicitada por el demandante, por lo que se ordena al Jurado Nacional de Elecciones la suspensión de los efectos de la Resolución N° 0647-2019-JNE de fecha 27 de diciembre del 2019, y extensivamente de la Resolución 1247-2019-JEE-LIC/JNE de fecha 17 de diciembre del 2019 que lo excluyen del proceso de las elecciones congresales Extraordinarias 2020, como candidato por el Partido Morado, y reponiendo el estado de cosas se dispones que continúe en el proceso electoral, como postulante al Congreso de la República”, se lee en el documento.

Dicho decreto a favor de Gamio Aita se da luego que el Poder Judicial consideró que la medida de exclusión es “desproporcionada” pues, de acuerdo a la entidad “existen medidas menos gravosas” que podrían meritar un castigo proporcional al caso del candidato del partido de Julio Guzmán.

“En consecuencia, se advierte desproporción en la sanción de exclusión, al realizar una interpretación literal, sin aplicar los principios de culpabilidad, trascendencia y de proporcionalidad, al elegir una interpretación de mayor gravedad; cuando existen alternativas menos gravosas que permiten el efectivo ejercicio de un derecho fundamental, como es el derecho a la participación en la vida política del país, el derecho a elegir y ser elegido”, se manifiesta en la resolución.

Cabe precisar que el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro, decidió la exclusión de Pedro Gamio ya que no registró en su hoja de vida ser el propietario de dos vehículos con placas N° B2W251 y N° AC1146 y un inmueble a su nombre con Partida Registral N° 11708024.

“En ese sentido la exclusión, para el presente caso concreto, en el que se advierte que no ha habido intencionalidad en el demandante de excluir información, por cuanto los bienes que se omitieron, no representan un oneroso estatus económico, son parte de la copropiedad, recién inscrita en registros públicos, con una diferencia de días, respecto de la declaración jurada de hoja de vida; y el vehículo del año 197, no representando un valor alto, la exclusión resulta de ser desproporcionada”, precisa la misiva electoral.

Mora fuera

Por otra parte, el excandidato al Congreso de la República por el Partido Morado, Daniel Mora, renunció a su postulación luego de que se conociera una denuncia por violencia familiar presentada por su esposa, Lilia Virginia Jaureguy Sanguineti.

Dicha acusación fue realizada el 20 de marzo del 2019 y fue el Octavo Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima quien determinó que Mora se someta a terapia psicológica como medida protección para la demandante.

Daniel Mora Zevallos ocupó el número 3 de la lista de candidatos del partido de Julio Guzmán por Lima Metropolitana. La agrupación política se encuentra en segundo lugar del simulacro de votación para las elecciones congresales de Datum Internacional.