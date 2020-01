El presidente del Partido Morado, Julio Guzmán, no tomó distancia del caso Daniel Mora y por el contrario aseguró en su cuenta de Twitter que en cuanto se conoció la denuncia sobre violencia familiar, le exigieron al todavía postulante Mora que renuncie a su candidatura a las elecciones parlamentarias.

Guzmán se pronunció ayer sobre la denuncia a Mora que le interpuso su esposa en marzo de 2019. “Conocido el caso de Daniel Mora inmediatamente exigimos su renuncia a la candidatura. Hoy hemos solicitado formalmente su retiro ante el JNE. Nuestro compromiso contra la violencia hacia la mujer requiere de la toma firme de decisiones”, escribió en un tuit.

Guzmán acompañó su mensaje en la red social con el comunicado de su organización donde se señala que “nuestro presidente y la dirigencia del Partido Morado” le exigió a Mora “la renuncia inmediata a su candidatura y al partido”.

En el comunicado también se invocaba al Jurado Nacional de Elecciones que, dada la gravedad de la situación, “inicie su exclusión (de Mora) del proceso electoral en marcha”.

Precisamente en el documento que el PM presentó ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, formalizando el pedido para retirar la candidatura de Mora Zevallos, se indica que la solicitud se hace al amparo del artículo 36 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para las Elecciones Congresales del 2020.

Fuentes del JEE indicaron que el documento del PM será evaluado en su momento.

En dicho documento (que adjuntamos a un lado) se afirma que se ha tomado la decisión unánime, con Guzmán a la cabeza, de plantear el retiro de la candidatura de Mora Zevallos, luego de tomar conocimiento de la resolución judicial del Octavo Juzgado de Familia de Lima que le otorgó medidas de protección a su esposa, por haber sido agredida físicamente, en marzo del año pasado.

Una de las caras visibles del PM en estos comicios al Congreso, Alberto de Belaunde, también se refirió al tema y comentó que “algo terrible de estos casos de violencia es que podemos convivir –en el trabajo, en el barrio, en la familia– con agresores y no saberlo”.

“Pero una vez que se sabe, no se puede ser indiferente o cómplice”, agregó.

Daniel Mora también salió al frente y negó haber agredido a una mujer. Redujo todo a un incidente familiar e incluso cambió la versión de su esposa Lilia Jaureguy –que recoge la resolución– y señaló que se defendió ante una reacción emocional de esta, tras una discusión.

“Mis nietos y sus amigos estaban jugando con agua en los interiores de la casa y les dije que salgan al patio y originó una respuesta de crisis emocional de mi esposa, se produjo una discusión, la agarré de las manos y en ese forcejeo se cayó en la cama, se raspó la nariz porque usa lentes, pero no es verdad que se haya fracturado la nariz, que la he pateado en el suelo”, dijo a ATV Noticias.

Sin embargo, de acuerdo a la declaración de Jaureguy del año pasado –que recoge la resolución judicial–, Mora la llamó “inútil” e “irresponsable” porque se bajó la llanta del auto. “... Me dio una cachetada, rompiéndome la nariz”, manifestó al juzgado.

Mora dijo que no hubo un acto de violencia. En otro momento, arremetió contra el líder del PM, Julio Guzmán, a quien calificó de “desleal”, al sostener que luego de haber acordado su renuncia, salieron algunos candidatos morados señalando que el partido había exigido su retiro de la lista y de la organización.

“Han salido a despotricar de mi persona simplemente por una cuestión electoral. Todo lo que ha salido ahora es dirigido por él”, dijo.

JNE no puede retirarlo

Para el abogado experto en temas electorales José Tello, el JNE no puede retirarlo, en vista a que venció el plazo de exclusión el 27 de diciembre. “El JNE no puede o no debería reconocer su renuncia porque la etapa de exclusión finalizó”, sostuvo. Opinó que en caso el aún postulante Mora salga elegido parlamentario tendría que ser consecuente con su renuncia y no recibir sus credenciales. El accesitario tendría que reemplazarlo.

Para la abogada penalista Rommy Chang, es obligatorio que el juez de familia remita todo el expediente junto con la medida de garantía a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer para que haga suya la denuncia. Se informó que aún no ha llegado al Ministerio Público.

Partido Morado rechaza violencia a mujeres

Documento presentado ayer por el Partido Morado (PM) al JEE de Lima Centro, en el que solicita que se excluya al aún postulante Daniel Mora.