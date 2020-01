Elecciones 2020. El aún candidato por el Partido Morado (PM), Daniel Mora, manifestó este sábado que ya “dejó de hacer campaña” luego de presentar su renuncia al partido y dejar el proceso de cara a los comicios congresales del 26 de enero.

“Yo cuando he renunciado no me he puesto en ese tema. Cuando renuncié no pensé en que legalmente no se podía. Yo lo único que he hecho es presentar mi renuncia y punto. He dejado de hacer campaña y punto. Nada más”, manifestó Mora en Canal N.

Por otro lado, Mora Zevallos se refirió a lo dicho por el presidente del Jurado Electoral Especial (JEE), Juan Carrasco, cuando señala que Daniel Mora “sigue en carrera” pues no habría presentado su renuncia formal a su despacho.

“Lo que decida el Jurado Electoral Especial yo no lo sé. Yo hice lo que tenía que hacer de acuerdo a mi conciencia, de acuerdo a mi dignidad y punto. Ni siquiera escuché al señor Carrasco. Si él dice que seguiré en carrera bueno. No sé quién seguirá en carrera porque yo ya dejé de hacer campaña”, expresó.

En un primer momento, Mora afirmó que él no tiene porque ir a la entidad a formalizar su renuncia, pues “es el personero del partido” quién se encarga de hacer esos “trámites electorales” ya que así se suscribe en el estatuto del Partido Morado. “Yo solo he presentado mi carta de renuncia. Es clarísimo”, aseveró.

Del mismo modo, Mora dijo que si presentó todos sus antecedentes penales en el partido y que todo se resolvió de manera interna. Además, señaló que en el Partido Morado hay entre 6 y 8 candidatos que están sentenciados por ese tema.

“Yo he presentado mis antecedentes al partido. Toda denuncia judicial y penal. Esto nunca se ha judicializado. Esto se resolvió en el ámbito familiar. No tuvo ninguna connotación penal. En este momento en el Partido Morado hay 6 o 8 que están en sentenciados por problemas de violencia y siguen carrera”, enfatizó.

Daniel Mora Zevallos ocupó el número 3 de la lista de candidatos del partido de Julio Guzmán por Lima Metropolitana. La agrupación política se encuentra en segundo lugar del simulacro de votación para las elecciones congresales de Datum Internacional.