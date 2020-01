Impunidad nunca más

Ana Cecilia Lucana, Partido Morado / Cusco / N° 4

En el Perú, la inmunidad parlamentaria se convirtió en sinónimo de impunidad. Somos testigos de cómo esta institución parlamentaria destinada a garantizar la labor congresal fue utilizada abusivamente para eludir a la justicia y de cómo encontró su complemento perfecto en el blindaje de una mayoría abusiva que se hizo meritoria de la frase popular “otorongo no come otorongo”. Este nuevo contexto político exige una lucha frontal contra la corrupción, por eso la reforma constitucional del Art. 93 de nuestra Carta Magna debe ser una prioridad en el Congreso 2020, para que al hemiciclo lleguen ciudadanos honestos que quieran servir al país y no aquellos que quieren evitar rendir cuentas a la justicia.

Todos iguales ante la ley

Félix Ocampo, Juntos por el Perú / Lima / N° 9

El retiro de la inmunidad parlamentaria es un clamor no solo del pueblo y de los políticos de izquierda y progresistas que han visto cómo este derecho se convirtió en el salvoconducto de los delincuentes en el Congreso de mayoría aprofujimorista y cuestionados por corrupción. Con un sistema político y judicial corrupto y propenso a corromperse, dependiendo de la correlación de fuerzas en el Gobierno, tampoco sería buena idea que la decisión del retiro de la inmunidad quede en manos del Congreso, el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema. Debe retirarse la inmunidad totalmente. Ni el presidente de la República ni los diplomáticos deberían tener un beneficio ante el asedio de la justicia, pues todos somos iguales ante la ley.