¿Por qué quiero ser congresista?

Reforzar lucha anticorrupción

Claudia Cornejo Mohme, Partido Morado en Lima (10).

Estudié Ciencias Políticas y tengo más de 15 años de experiencia en los sectores público y privado, por lo cual conozco de manera cercana los problemas y las necesidades de mi país. He impulsado proyectos que han ayudado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entre ellos, uno que nos llena de orgullo como la marca Perú. Quisiera resaltar algunas propuestas importantes de nuestro plan parlamentario como Partido Morado, como es la fiscalización a las entidades que dan atención a las víctimas de violencia contra la mujer en las comisarías y los Centros de Emergencia Mujer, continuar con la reforma universitaria y eliminar la inmunidad parlamentaria reforzando la lucha anticorrupción.

Por mejores oportunidades

Magali Guevara, candidata por APP en Lima (18).

He vivido en carne propia lo que es sobrevivir y salir adelante en el Perú. Me he dedicado a un rubro más asociado a los varones y muchas veces incomprendido, el taxi, sé lo que es pasar el día a día, con un vehículo como herramienta de trabajo, ante las escasas oportunidades laborales en nuestro país. Así apoyé a mi hijo, que estudia para tenor, y yo para convertirme en abogada. Por eso quiero ser la voz de los taxistas en el Congreso, así como de las mujeres y madres solteras que, como mi caso, luchan contra la violencia física y emocional. Creo en una formalización sin abusos y en una mejor vida, con seguro social y pensión, sin descuidar el medio ambiente y protegiendo a nuestros pasajeros. ¡Sí se puede!