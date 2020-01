José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial, es investigado de manera preliminar por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. La titular decidió iniciarle el proceso por el plazo de 60 días por no haber denunciado a los exconsejeros Julio Gutiérrez Pebe e Iván Noguera cuando le pidieron favores.

Los exfuncionarios son señalados e investigados como presuntos integrantes de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, red criminal dedicada a designar a sus integrantes en cargos de instituciones públicas para luego darse favores entre sí.

Según informó Perú21, Ávalos precisa en su disposición que “los hechos tendrían relevancia penal y podrían subsumirse en el delito de omisión de denuncia”, que se encuentra tipificado en el artículo 407 del Código Penal, detallando que se castiga con hasta cuatro años de prisión.

Llamadas de Lecaros y exconsejeros

La fiscal Rocío Sánchez, una de las encargadas de la investigación, en su expediente detalló el registro de llamadas de los imputados, en los que se revelaron comunicaciones entre Lecaros y los exmiembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Con Iván Noguera existieron 7 llamadas y 10 con Julio Gutiérrez Pebe. El presidente del Poder Judicial fue preguntado por las llamadas que sostuvo con ambos.

Contestó que Noguera le pidió que contratara a una profesional que recomendaba aprovechando que era miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Sus llamadas se registraron entre enero y diciembre de 2017.

“Me pedía el puesto para una señorita, que no le di, me habrá llamado dos o tres veces para insistir (...) no habían plazas, con Iván Noguera yo no tenía ninguna cercanía”, explicó para Perú21.

Por su parte, indicó que Gutiérrez Pebe le pidió un favor con la casación que había interpuesto el exgobernador de Áncash Enrique Vargas Barrenechea, quien había sido condenado por mentir en su hoja de vida. No obstante, resaltó que no resolvió a su favor.

“Al final resolvimos en contra, se declaró infundada la casación, él (Gutiérrez) buscaba interceder por el exgobernador”, señaló Lecaros a Perú21. La sentencia se emitió en diciembre de 2017.

Lecaros considera que investigación es “absurda”

Al enterarse de la investigación en su contra, José Luis Lecaros criticó a la fiscal de la Nación por haberle abierto la investigación preliminar. Sostuvo que actuó“mal asesorada” porque los hechos en los que incurrió no son delito, enfatizó.

“La fiscal de la Nación de repente está mal asesorada y tendrá que archivarse en su momento (la investigación) porque, como digo, el señor Gutiérrez Pebe y el señor Noguera, si no cobraron por su gestión, no han cometido delito alguno”, declaró Lecaros ante la prensa.