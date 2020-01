Lucía Alvites denuncia ante el JEE a candidato aprista Renzo Ibañez [VIDEO]

Atacada. La candidata del partido Juntos por el Perú (JP), Lucía Alvites, presentó este viernes una denuncia ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro contra el postulante del Apra, Renzo Ibáñez, pues este último y su grupo habrían infringido el Pacto Ético Electoral al llamarla “loca y terruca" a pocos días del proceso de elecciones congresales 2020.

“Vamos a presentar una denuncia en contra del candidato del Apra, el señor Renzo Ibañez quién ha violado el Pacto Ético el día de ayer en un debate organizado en el marco del programa Panorama donde básicamente lo que ha hecho es violentarme, agredirme y no respetar el espacio democrático y el intercambio de ideas que debe priorizarse en esta campaña electoral”, expresó Alvites.

Asimismo, la candidata de la izquierda al Parlamento, afirmó que Ibáñez la habría violentado, pues en varios pasajes del debate este comenzó a insultarla junto con su portátil conformado por hombres, quiénes además, la llamaron “vedete”.

“El día de ayer en la plaza San Martín, el candidato llegó con un lenguaje corporal de amedrentamiento hacia mi persona. Gritándome “loca” a la hora que yo exponía mis ideas y dirigiendo una portátil de apristas con hombres que me difamaban con adjetivos como “terruca”, como “vedete” o “Movadef”, entre otras adjetivaciones”, expresó.

PUEDES VER Excongresistas de FP y Apra se reúnen tras fallo del TC [VIDEO]

Por otra parte, Alvites Sosa, aseguró que con su denuncia ante el pleno electoral también lo que busca es “no permitir que queden impunes" aquellos hombres que maltratan “de forma machista” a una mujer.

“Esto es una demostración y queremos expresarlo muy firmemente que lo que estamos haciendo aquí es lo que queremos hacer en el Congreso. No permitir que se queden impunes quiénes violentan de forma machista a una mujer y quiénes vienen defendiendo históricamente actos de corrupción con total impunidad”, aseveró la candidata.

Altercado

Durante un debate organizado por el programa Panorama, Renzo Ibáñez del Partido Aprista Peruano (PAP) y Lucía Alvites de Juntos por el Perú, tuvieron un acalorado encuentro. Pues el candidato de la estrella, según se ve en el vídeo, increpa a Alvites por estar vinculada a la “corrupción”. Asimismo, militantes apristas no dejaron responder a Alvites e iniciaron a lanzar improperios a la candidata.

"Vamos a entregar la denuncia contra el candidato Renzo Ibáñez por la violación de varios artículos del Pacto Ético como se puede ver en un video que está corriendo en las redes donde se cuando el me pechea, como su lenguaje corporal es completamente agresivo, como me llama “loca” y como también está dirigiendo a la portátil de apristas con que la él camina permanentemente”, dijo Alvites.

PUEDES VER Partido Morado formaliza pedido para retirar candidatura de Mora

Posteriormente al truncado debate, la postulante de Juntos Por el Perú, mostró su rechazo a lo expresado por Ibáñez y su portátil, pues afirmó que tanto él como los militantes de su partido no dejaban de insultarla. Seguidamente, se retiró, no obstante, antes de hacerlo, según dijo, dejo en claro que “a los machos ya no les tenemos miedo”.

"Nunca me he sentido tan expuesta y asustada en la campaña como hace un rato. El aprista, Renzo Ibañez, llevó a este debate de Panorama a su portátil. No dejaron de insultarme y agredirme. Me tuve que retirar no sin antes dejarles claro que a los machos ya no les tenemos miedo”, expresó a través de su cuenta de Twitter.

Lucía Alvites se pronuncia por altercado contra Renzo Ibáñez.

Del mismo modo, Alvites dijo que es “inaceptable” que se sigan evidenciando estos actos de violencia pues, la política no puede ser “un lugar de agresión”. Además, agregó que es el Apra, quién por muchos años “hace daño a la política en el Perú”.

PUEDES VER JNE retiró propaganda electoral de candidatos en zonas prohibidas

Finalmente, la candidata dijo esperar que el JEE Lima Centro se pronuncie cuanto antes y que “tiene que haber una sanción” contra Renzo Ibáñez.

“Espero un pronunciamiento firme y acelerado porque no puede quedar como si nada hubiera pasado. Tiene que haber una sanción hacia el candidato”, manifestó.