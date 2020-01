Matuk, Aliaga y Tupac Yupanqui : Propuestas para inmunidad parlamentaria

En una nueva edición de Versus Electoral, programa trasmitido a través de RTV, los invitados fueron los candidatos: Farid Matuk del Frente Amplio, Guillermo Aliaga de Somos Perú y Miguel Tupac Yupanqui del APRA

Inmunidad parlamentaria

Somos Perú tiene una propuesta partidaria, la cual compromete a todos sus candidatos de no apoyar la inmunidad parlamentaria en ninguna de sus formas y no por una medida populista, si no por las acciones del ex Congreso que menoscabaron este mecanismo.

Farid Matuk considera que la inmunidad es únicamente para los actos de representación congresal, pues el parlamentario se debe a sus electores.

Sin embargo, el candidato del APRA, Miguel Tupac indicó que erradicar el mecanismo es un acto populista, por lo que señaló que solo debe regularse y trabajar para que todo congresista con delitos durante la función sea sancionado.

Union civil

Guillermo Aliaga manifestó que este tema puede ser rápidamente superado mediante una figura legal que pueda regular casos patrimoniales. Además, agregó que el matrimonio igualitario también debería ser debatido, pero recalcó que existen proyectos que deben ser atendidos con mayor prontitud como poner las bases para una reforma política con miras al Bicentenario.

El candidato del Frente Amplio manifestó que, pese a las diferencias de los partidos de izquierda y derecha en este tema coinciden, ya que están dispuestos a debatirlo en el Pleno del Congreso.

Sueldo de congresistas

El problema de fondo, según Matuk, es el sueldo en todo el sector público, entonces indicó que se debe trabajar para cambiar los regímenes y sobre todo evitar que el mismo Parlamento sea el encargado de determinarlo, sino que sea institucionalizado para evitar demagogias.

AFP

El postulante del partido del APRA alegó que se debería regular el sistema de pensiones para que sea mucho más eficiente y a favor de los aportantes.

