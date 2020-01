Daniel Mora Zevallos, quien renunció a su candidatura al Parlamento 2020, calificó de “desleal” a Julio Guzmán, titular del Partido Morado, agrupación política del que fue fundador y con la que postulaba para las elecciones del 26 de enero.

El general en retiro sostuvo que el jueves en la mañana, cuando se difundió la denuncia por violencia familiar que su esposa le interpuso en marzo del año pasado, él se comunicó con Guzmán directamente para explicarle la situación.

Agregó que luego de esto, él tuvo la iniciativa de renunciar a su postulación para los comicios así como de la organización política. De esta manera rechaza lo dicho por dirigentes del Partido Morado, quienes indicaron que fue la agrupación la que le exigió su dimisión.

Agregó que todo lo que la agrupación ha informado está dirigido por Julio Guzmán, a pesar que él no esté en Lima, y de quien extraña ese tipo de actitudes.

“Todo lo que ha salido ahora es dirigido por él. Él ha estado en provincia, no quiero perjudicarlo, pero tengo que aclarar que no se puede actuar así, mas aún porque nosotros predicamos valores y uno de ellos es la lealtad. Él no ha tenido lealtad, me extraña que Julio Guzmán peque con tremenda deslealtad”, enfatizó en entrevista para ATV+.

El también excongresista indicó que el líder del Partido Morado debió contar que él entregó su carta de dimisión luego del error que cometió. “Pero comenzar a agregar que yo he traicionado y que se me ha pedido (la renuncia), eso es totalmente falso”, subraya.

Respecto a la no procedencia legal de su renuncia, Daniel Mora considera que su decisión debe ser aceptada por ser un derecho. “Yo he presentado mi renuncia ojalá la mayoría se entere. No podría decirle en este momento lo que pasará”, respondió.

Daniel Mora: “Continuaré en la política”

El general en retiro señaló que a pesar de la denuncia en su contra y de la renuncia a su candidatura y al Partido Morado, él continuará en la política posiblemente en otro partido en el que tenía anteriormente trabajaba.

“Me pesa que toda esta reputación que me ha costado ganar, por un incidente de esta naturaleza se pueda venir, pero continuaré en la política. Antes de formar el Partido Morado yo formé uno que se llamaba Futuro Perú”, manifestó.

Daniel Mora: “Nunca he agredido y menos a una mujer”

El exparlamentario negó que trate de justificar el hecho de violencia del que fue acusado por su esposa y enfatizó en que “no tolera” ningún tipo de violencia.

“Comprenderán que uno no puede decir todo lo que sucede en un hogar, yo prefiero perder todo a ir contra mi familia en este caso. Yo no tolero la violencia, he estado permanentemente luchando contra ella”, señaló.

Mora Zevallos reiteró en que nunca agredió a una persona y menos a una mujer. Su esposa lo denunció por agresión fisica y psicológica el de marzo del 2019, en cuyo parte policial detalló que le dio una cachetada, la tiró al piso y la dio patadas en reiteradas veces.

“No pueden decir que soy un agresor, nunca he agredido a nadie en mi vida y menos puedo agredir a una mujer. Se han dado unas circunstancias de esa naturaleza que no han sido agresión, que han sido más de defensa. Yo lamento estos hechos”, culminó.

El Jurado Electoral Especial señaló que si Daniel Mora presenta la renuncia a su candidatura, a pesar de ser luego del 27 de diciembre que era la fecha límite, se evaluará el caso.