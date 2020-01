Mora califica de “aprovechados” a Guzmán y a cúpula del Partido Morado

El general Daniel Mora, aún candidato con el Partido Morado, sostuvo que hubo una actitud de “aprovechamiento” en Julio Guzmán y la organización que lidera sobre su caso, a fin de buscar “proyección” política.

En declaraciones para RPP, y ahondando en su parecer de que Guzmán fue “desleal”, Mora consideró que este y “su corte” actuaron de manera “ridícula”.

”Me sorprende que hagan todo un show donde se presenta como si me fueran a expulsar del partido porque soy un mal ejemplo, etc. Realmente me resulta ridículo y totalmente desleal de Julio Guzmán y toda su corte que ha salido en este momento", declaró Mora este viernes.

El todavía candidato al Congreso insistió con su reproche hacia la actitud de los miembros del Partido Morado. “Yo he ayudado a organizar ese partido que estaba bastante desordenado. No es posible que esto haya ocurrido. Eso se llama deslealtad” .

“Si Julio Guzmán es desleal con sus dirigentes, ¿cómo no lo será con sus militantes? ¿Qué le hubiera costado solamente presentar mi carta de renuncia, que se la había ya dado a los medios?”, cuestionó Daniel Mora.

El exministro y exparlamentario señaló, además, que le había comunicado a Julio Guzmán su intención de renunciar tanto a su candidatura como al partido antes de que la organización decida cerrar filas con él.

“Mucho antes le dije mi intención de renunciar, por dignidad, por amor y porque no quería perjudicar al Partido Morado con mis problemas. Y tampoco quería que mi familia sufriera más. Por eso renuncié al partido y a mi candidatura. Eso fue todo. Pero me sorprende que después en un comunicado, se diga todo lo contrario. Es una deslealtad tremenda”, manifestó Mora.

En otro momento, el exparlamentario criticó al Partido Morado por la forma en que trataron lo que calificó como su “drama”, e incluso habló de “traiciones”.

“Un partido que preconiza valores, cómo puede estar comenzando con deslealtades y traiciones y aprovechando una situación que sufre uno de sus dirigentes para proyectarse políticamente. Porque ahora todo el mundo está utilizando al señor Mora para beneficiarse políticamente. Eso es totalmente un antivalor”, dijo Mora.

En esa línea, el ahora exdirigente del Partido Morado reveló que la “cúpula” que rodea a Julio Guzmán “deja que desear”.

“No solamente Julio. Él ha pecado de deslealtad con uno de sus dirigentes. Porque tranquilamente solo habría aceptado la renuncia y no llenar de adjetivos, epítetos, para aprovecharse de una situación desgraciada que está pasando uno de sus dirigentes”, dijo el exlegislador.