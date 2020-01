JEE evaluará la candidatura de Daniel Mora

Luego de conocerse la denuncia contra Daniel Mora por maltrato a su esposa, el Partido Morado (PM) pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que, “dada la gravedad de la situación”, inicie “su exclusión del proceso electoral en marcha”.

El propio Mora, antes de publicarse el comunicado del PM, había anunciado también su “renuncia irrevocable” a su candidatura al Congreso y al partido que lidera Julio Guzmán.

Sin embargo, está por verse si tal solicitud es viable.

El presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, Luis Carrasco, adelantó que se pedirá información al Ministerio Público. También dijo que aún no se ha hecho ninguna solicitud oficial al JEE y que, cuando eso ocurra, se evaluará.

Pero el plazo para las renuncias venció el 27 de diciembre. De acuerdo con fuentes del JNE consultadas por este diario no sería legalmente viable que Mora sea apartado de la contienda. A nueve días de las elecciones, esta situación deberá resolverse pronto.

Testimonio

El 20 de marzo del año pasado, Lilia Virginia Jaureguy denunció a su esposo por violencia familiar. De acuerdo a la declaración incluida en la resolución judicial difundida en redes sociales, Mora la llamó “inútil” e "irresponsable” porque se le bajó la llanta del auto. “Le dije que no es nadie para prohibirme que yo maneje los carros, me dio una cachetada, rompiéndome la nariz, a lo que me defendí con mis manos. Ante eso empezó a abofetearme, me caí al piso. Estando ahí indefensa comenzó a patearme varias veces en la pierna, para luego salir de la casa...”, señala el documento.

Debido a las “huellas de lesiones traumáticas”, certificadas por médicos legistas, el Octavo Juzgado de Familia de Lima dictó medidas de protección para Jaureguy y se dispuso que Mora se someta a terapia psicológica por tres meses.

Frente al escándalo, Mora colgó en su cuenta de Twitter un primer comunicado en el que anunció su decisión de renunciar a postular el 26 y de alejarse del PM, a fin de no perjudicar a la agrupación.

Minutos después, subió un segundo comunicado en el que admitió haber tenido una discusión con su esposa, aunque negó haberla agredido, ni física ni psicológicamente. Además, acusó un "aprovechamiento político" a lo que calificó de un "episodio familiar".

Casi en simultáneo, Jaureguy defendió a su esposo en su cuenta de Facebook. Eso sí, no negó los hechos relatados en la resolución judicial.

“Expreso que se está utilizando y exagerando un desgraciado momento, en la vida de un matrimonio de 50 años, para hacer daño a mi esposo y familia (...) Debo decir que mi esposo Daniel Mora es un excelente profesional, honesto, y lleva años dedicado a la política luchando contra la dictadura, la corrupción y trabajando día y noche por mejorar la educación de los peruanos”, escribió.

El PM reaccionó. En un comunicado, señaló que “el respeto a la mujer y la lucha frontal contra la violencia son temas no negociables” y que, por ese motivo, el presidente del partido -Guzmán- y la dirigencia le exigieron a Mora su alejamiento.

"Han existido espacios suficientes para que el señor Mora nos ponga al tanto de su situación legal, y eso no ha ocurrido. Esa omisión es inaceptable", indicó el PM.

Esta posición fue reafirmada después por el secretario general del PM, Rodolfo Pérez, en una conferencia de prensa, en la que no estuvo Guzmán.

Pérez explicó que ante el hecho lo que hubiese correspondido es comenzar un proceso disciplinario al interior de la organización política, pero que debido al tiempo que demoraría tener un fallo se optó por pedirle la renuncia a Mora.

La clave

El final de una carrera. Daniel Mora fue congresista por Perú Posible y también ministro de Defensa. Se le recuerda sobre todo por su impulso a la Ley Universitaria, que supuso la creación de la Sunedu. Buscaba volver al Parlamento este 26 de enero. La denuncia que lo involucra sepultó dicha expectativa.

Indira Huilca. Excongresista: “Renunciar es lo mínimo, el JNE deberá definir si se concreta. No hay actitud de enmienda. Hay un parte policial, certificado de médico legista y medidas de protección, y sigue minimizando el hecho”.

Alberto de Belaunde. Candidato al Congreso: “Algo terrible de estos casos de violencia es que podemos convivir −en el trabajo, en el barrio, en la familia− con agresores y no saberlo. Pero una vez que se sabe, no se puede ser indiferente o cómplice”