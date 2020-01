-Este Congreso solo durará un poco más de un año, ¿qué se puede hacer en tan poco tiempo?

Tiene poco tiempo a lo que es un periodo normal, pero va a ser un Congreso que va a tener que hacer las reformas políticas y económicas que se necesitan para cambiar el modelo en esos campos. Las reformas se hacen en poco tiempo (en realidad). Históricamente en el Perú los periodos de reforma han sido periodos de un año o año y medio; no se hacen a lo largo de cinco años. Este va a ser un Congreso muy importante, más importante que el anterior sin duda.

-¿Qué ha venido haciendo Daniel Córdova desde su participación en el Ministerio de Producción (abril de 2018)?

Lo que hacía antes. Estoy en una empresa que trabaja en desarrollo económico y desarrollo social, y tengo una ONG que otorga becas a jóvenes emprendedores.

-¿Qué nos puede contar sobre su experiencia en el Ministerio de Producción?

Por más que fue muy corta, fue muy grata en el sentido que establecí una buena relación con los pescadores artesanales, un sector desatendido, y fueron los grandes intereses los que me sacaron del ministerio porque vieron como un peligro la alianza que había generado con los pescadores artesanales, alianza que se ha retomado con esta candidatura al Congreso. Ellos están apoyando mi candidatura y voy a representarlos, así como voy a representar a las Pymes, a los jóvenes emprendedores, a los mercados de abastos.

PUEDES VER Elecciones 2020: Acción Popular y Partido Morado lideran simulacro de votación en Lima

-Este es su segundo intento de llegar al Parlamento...

Sí, la primera vez (en 2011) saqué 27 mil votos que es un montón en Lima, pero estaba en una lista muy concentrada de personajes, deportistas, etc., que entraron y no hicieron mucho lamentablemente, pero esta es mi segunda oportunidad y creo que mis chances son muchos mayores en esta ocasión.

-El fujimorismo también tiene bastante chance para llevar varios parlamentarios, ¿serán un problema para el país?

Creo que va a haber menos presencia de fujimoristas en el Congreso y en segundo lugar tiene que hacer un mea culpa y retomar una decisión más democrática. Confío en que esta vez tengan una actitud distinta.

¿Cuál es la prioridad en específico para Daniel Córdova?

Para mí la prioridad es la reforma económica porque es mi especialidad. Vamos a terminar con los intereses abusivos de los bancos, financieras o cajas que están cobrando tasas de interés que sobrepasan el 200 %.

Vamos a generar la regulación de la tasa de interés como sucede con la regulación de las tarifas de los servicios públicos. Eso no va a afectar la dinámica del mercado y va a terminar con los abusos.

Vamos a cambiar el sistema de fondo de jubilación y terminar el monopolio de las AFP.

También fiscalizaremos a los municipios, a Sedapal, a todas aquellas instituciones del Ejecutivo que no están brindando los servicios públicos que deberían brindar a pesar de tener el dinero.

-La encuesta del jueves 16 de enero señala que APP está en un empate técnico con PM y FA en el segundo lugar, ¿qué opina al respecto?

En estas elecciones en particular, siendo tan grande el número de indecisos, las encuestas todavía son irrelevantes, sobre todo esa encuesta que tiene una muestra muy chiquita y está hecha para un diario que tiene una agenda política lamentablemente. Creo que lo que debemos lograr es que los partidos más fuertes estén en el Parlamento y esté un partido que viene desde abajo (APP), que no es un partido de élite, sino del pueblo.

A propósito, ¿qué piensa sobre la decisión del Ministerio Público de ampliar investigación contra César Acuña por la compra de un inmueble en España?

Yo he manifestado mi indignación porque se genere una investigación sobre una compra legítima de un inmueble por parte de una persona que sabemos que tiene los recursos ganados de manera honesta. Él es el dueño de la Universidad César Vallejo y tiene los recursos. En cambio, no se investiga a muchos corruptos de la élite empresarial peruana que son confesos, y que tienen su departamento en Madrid también. Entonces, a esos medios de comunicación les pido ser más objetivos y que no hagan mala prensa.

-¿Considera que afectará en las Elecciones del 26 de enero?

No creo que vaya a afectar. La gente no es tonta, la gente se da cuenta cuando hay campaña de difamación en procesos electorales; eso tiene que terminar, pues así como le pedimos ética a los políticos, también debemos pedir para los fiscales.

-Por otro lado, ¿qué opina de la inmunidad parlamentaria? ¿Debe desaparecer o debe ser evaluada por la Corte Suprema?

La gente ha tenido mucha rabia contra los congresistas, pero no por eso se debe terminar con las instituciones. La inmunidad parlamentaria tiene que desaparecer para casos penales y de corrupción, pero es una institución de las democracias occidentales para que los congresistas honestos que fiscalicen a los corruptos poderosos no sean enjuiciados ni denunciados por difamación por poderosos que pagan a buenos abogados y que pueden perjudicar a los legisladores. No deben ser ellos intimidados.

Y en lo que respecta a quien decide estoy de acuerdo –y creo que eso va a prosperar- que sea la Corte Suprema quien levante la inmunidad.

-¿Cómo evitar el nepotismo en el Congreso?

Tenemos que fiscalizarnos. Lo que hay que tener en el Congreso es gente profesional que apoye a los congresistas en sus trabajos legislativos y fiscalizador. Yo sí voy a tener una oficina puramente profesional y voy a liderar las reformas económicas que tienen que ser varias.

¿Qué le pareció la determinación del Tribunal Constitucional de desestimar el pedido de Pedro Olaechea?

El 30 de septiembre fue un momento de confusión. Había dos interpretaciones, pero yo considero que fue constitucional, pero el tema no fue claro al 100%; entonces, se necesitó que el Tribunal Constitucional se pronuncie, ratifique la disolución, y ya está, hay que voltear la página.

Usted también propone recomendarle al Estado crear el Ministerio de Obra Públicas…

Las instituciones públicas del Perú tienen dinero para tener una infraestructura muchísimo mejor a la que tenemos ahora que es pésima. No tenemos una carretera central buena, es increíble que el 60 % de los alimentos que llegan a Lima vengan de un camino que le dicen carretera, pero no lo es. Tenemos los fondos para hacerlo, solo que la corrupción y la mala gestión los han dilapidado y no han generado lo que necesitamos para tener menos tráfico en Lima y un mejor transporte público.

Tenemos un ejemplo chiquito que ha funcionado que son Los Juegos Panamericanos. Ese modelo es el que debe traspasar a un nuevo ministerio chico, sin crear más burocracia, sino reasignando personal de otros ministerios a ese ministerio para que sea uno pequeño que utilice los modelos de los Juegos Panamericanos.

[…] Tenemos que cambiar la estructura de la gestión pública de la inversión y esa es la manera.

-¿Cómo impedir la burocracia que menciona?

Como dije, no se debe contratar mucho, sino reasignar. Hay que tener un equipo nuevo, pero reasignar es más importante.

Preguntas ping pong

Ministerio de Producción:

Más importante de lo que parece.

APP:

Partido de los de abajo.

Nuevo Congreso:

Muchísimo mejor que el anterior.

César Acuña:

Un emprendedor de éxito, envidiado y discriminado.

Daniel Córdova:

Economista honesto, apasionado por el desarrollo económico y por el bienestar del país.

Economía peruana:

Golpeada por un modelo económico que ha colapsado y debes buscar que resurja.