El miércoles 15, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó que los partidos políticos que en los comicios congresales del 26 de enero no alcancen el 5% de votos válidos a nivel nacional o no obtengan, como mínimo, 5% de los parlamentarios habilitados (es decir, siete congresistas), no perderán la inscripción.

Es decir, seguirán suscritos al Registro de Organizaciones Políticas (ROP) y podrán participar en los comicios generales del 2021.

Sin embargo, lo que sí aplicará es la valla electoral para la repartición de escaños en el nuevo Parlamento. Por ende, la agrupación que no consiga el 5% de votos válidos o siete legisladores no accederá a la cifra repartidora en el Congreso.

El abogado experto en temas electorales, José Tello, explicó a La República que la valla electoral se aplica en dos dimensiones: la vigencia de la inscripción y la cifra repartidora.

Inscripción electoral

El artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas estipula que “al cumplirse un año de concluido el último proceso de elección general, si no hubiese alcanzado al menos seis representantes al Congreso en más de una circunscripción electoral o haber alcanzado al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional. O en su caso, por no participar en dos elecciones generales sucesivas”, perderán la inscripción.

PUEDES VER Elecciones 2020: concluye el debate de candidatos al Congreso

“De existir alianzas entre partidos o entre movimientos, dicho porcentaje se elevará en 1% por cada partido o movimiento adicional, según corresponda”, agrega el artículo.

“Cuando se cancela un partido no es de golpe, lo que ocurre es que una vez que culmina la elección, tiene que transcurrir un año para que el ROP cancele la inscripción. Si esta elección se lleva el 26 de enero, va a tener una etapa de actas observadas, impugnaciones, si va a terminar recién hacia finales de febrero, la primera semana de marzo recién habrá una resolución y tendremos nuevo Parlamento”, refirió Tello.

Cifra repartidora

En tanto, el artículo 20 de la Ley Orgánica de Elecciones precisa tres barreras electorales para acceder a la cifra repartidora de escaños en el Congreso: un mínimo de seis parlamentarios en más de una circunscripción, del 5% de congresistas hábiles o del 5% de votos válidamente emitidos.

“El primero ya deviene en derogado porque ya no tenemos 120 congresistas. Con la Constitución de 1993 tenemos 130 parlamentarios. Por ende, la cifra arroja 6,5 de congresistas como mínimo, que son siete”, añadió Tello.

Y esos siete equivalen al 5% de congresistas hábiles.

En síntesis, solo los partidos que el 26 de enero logren un 5% de congresistas electos o el 5% de votos válidos a nivel nacional integrarán el nuevo Congreso. Ese es el requisito indispensable.

Tello precisó que ser candidato a congresista y estar ubicado en los primeros lugares de la lista no garantiza que, si la agrupación que representa tuvo gran respaldo electoral, integre el Legislativo 2020.

PUEDES VER Daniel Mora: JEE informará a la Fiscalía omisión de sentencia por violencia en su hoja de vida

Luego de la repartición de escaños de acuerdo a cuánto de porcentaje de votos obtuvo cada organización, ingresarán al Parlamento los candidatos que obtuvieron más votos preferenciales.

Las PASO regirán en elecciones del 2026

José Tello recordó que en las elecciones del 2026 recién se aplicará la obligatoriedad de las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) como requisito para que los partidos puedan continuar participando en un proceso electoral. Tello considera que las elecciones internas también deberían regir para todos el 2021.

Legislación que rige en comicios

Ley de partidos políticos

Artículo 13. El ROP cancela la inscripción de un partido (...) al cumplirse un año de concluido el último proceso de elección, si no hubiese alcanzado (...) el 5% de votos válidos.

Ley de elecciones

Artículo 20. Para acceder a la distribución de escaños en el Congreso se requiere haber alcanzado al menos el 5% del número legal de sus miembros o el 5% de votos válidos.