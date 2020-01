La secretaria general del Tribunal Constitucional (TC), Susana Távara, retiró su denuncia contra el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, quien, según lo acusó en diciembre de este año, la agredió psicológicamente.

Fuentes del TC informaron a La República que el pleno del máximo órgano constitucional revisó el caso de Távara, quien, al intervenir en la audiencia, retiró la acusación y se disculpó con el tribuno y su esposa.

PUEDES VER Magistrado Ramos firmó sentencia que declara constitucional la disolución del Congreso

Tras ello, Eloy Espinosa-Saldaña replicó la acción de la funcionaria y se registró en actas el cierre de la denuncia.

El último 10 de diciembre, Susana Távara señaló que el magistrado la humilló verbalmente durante un evento institucional, en el que el tribuno la acusó de ser “una mentirosa” hasta en ocho ocasiones.

“Me dijo ‘tengo el peor concepto de ti, no estás a la altura de cierto familiar tuyo’”, declaró la también abogada, quien agregó que el mencionado episodio se produjo luego que Espinos-Saldaña se negara a firmar el acta de la sesión en la que se eligió a su colega Marianella Ledesma como presidenta del Tribunal Constitucional.

“Yo no soy perfecto, pero tú eres bastante menos que yo. Esos son los adjetivos que él utilizó. Para mí son palabras humillantes”, agregó.

Consultado por la denuncia en su contra, el tribuno expresó que no le faltó el respeto, y que no “tenía temor en plantear disculpas si alguien se sintió herido” por sus comentarios.

“He dicho que me parece mal que en algunas actuaciones haya mentido, que no esté haciendo lo que le corresponde en el cargo, y que lamento que esto no sea reflejo de lo que fue el comportamiento siempre de su padre, con el cual yo he trabajado y considero un gran señor. Y allí quedó”, declaró el magistrado a La República en aquella oportunidad.