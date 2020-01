En estos días a los periodistas en la calle algunos nos preguntan por quién vamos a votar. Lo más conveniente es no contestarles. El par de veces que lo hice descubrí que mi candidato era inaceptable, casi repudiable. Pero evitar una respuesta no es fácil, pues hay la idea de que los periodistas tienen las cosas claras. Algo así como que periodista que duda no es periodista.

En verdad la gente está buscando respuesta a esa pregunta por todas partes, no siempre entre desconocidos de la calle. En situaciones más privadas ¿por quién vas a votar? es casi una manera de saludarse. No parece curiosidad por la opinión ajena, sino quizás una manera de irse orientando, algo así como una pequeña encuesta entre conocidos y amigos.

En mi experiencia rara vez se encuentra una respuesta tajante, o siquiera decidida. Si la pregunta se limita a indagar por el partido, la cosa es más clara. Pero cuando se enfoca el plano de los candidatos, suelen aparecer serias dudas. Es frecuente toparse con votantes indecisos hasta entre cuatro candidatos, y entonces la pregunta se revierte: ¿cuál te parece?

La pregunta sobre el voto hoy puede ser un intercambio incómodo, sobre todo cuando no se tiene nada que decir. Son muchas las personas para las cuales la duda política es un asunto íntimo, que no se quiere compartir. Quizás decir todavía no se les resulta algo vergonzoso. Esto se intensifica entre quienes recién se van a decidir en el último momento.

¿Aporta algo este tipo de conversaciones electorales? Es verdad sostenida que en algunas elecciones pasadas influyó mucho la comunicación boca a boca. Aunque eso parece haber sido más para presidente que para congresista, y en competencias con lealtades políticas más firmes que las de hoy. Acaso no eran preguntas, sino consignas, lo que circulaba.

La pregunta en la calle es más o menos lo que hacen las encuestadoras. Quizás la seriedad de esa consulta limita el quantum de mentiras. Pero está claro que en esta ocasión no todos han querido responder, en el sentido de dar un nombre. Pero muchos lo van a terminar dando. Después de todo, votar en blanco o viciado es hacer un viaje a las urnas por gusto.