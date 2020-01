Keiko Fujimori: los detalles de la reunión con empresarios del Club de la Construcción

La lideresa de Fuerza Popolar, Keiko Fujimori, se reunió en más de una ocasión con empresarios del Club de la Construcción, quienes aportaron a sus campañas electorales del 2011 y 2016, así lo declaró Jorge Yoshiyama, sobrino del fujimorista Jaime Yoshiyama, y fue confirmado por Jorge Peñaranda.

El último 30 de diciembre, Peñaranda Castañeda detalló ante el la fiscal Luz Flores Tarapa, integrante del Equipo Especial Lava Jato, que, a pedido de su amigo Federico Aramayo Pinazo, dueño de Aramsa, se juntó con otros empresarios en una vivienda de La Molina. En dicha reunión aportó cinco mil dólares en efectivo a la campaña de Fuerza 2011, cuya candidata presidencial era la entonces congresista Fujimori Higuchi.

“Para las elecciones de de abril de 2011, mi amigo el ingeniero Federico Aramayo Pinazo me invitó a un almuerzo en su casa, ubicada en La Molina, cerca a La Planicie. [...] Ese almuerzo fue para recolectar fondos para la campaña de Keiko Fujimori y me dijo que iba a estar presente Jaime Yoshiyama. La colaboración o aporte en mi caso fue de 5 mil dólares. [...] Al término del almuerzo, cuando ya se había retirado Jaime Yoshiyama, le entregué a su sobrino Jorge Yoshiyama la cantidad de 5 mil dólares que me había comprometido. La entrega del dinero fue en efectivo”, se lee en el testimonio del empresario, cuya empresa es integrante del Club de la Construcción, grupo de compañías que pagaban sobornos a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a cambio de millonarios contratos.

En las elecciones del 2016, el requerimiento de aportes por parte de la líder fujimorista no fue diferente. De acuerdo a Peñaranda, fue invitado por Federico Aramayo Málaga, hijo de Federico Aramayo Pinazo, a una reunión en la que asistió Keiko Fujimori.

“Su hijo Federico Aramayo Málaga, que también había estado en la reunión anterior de 2011, me llamó por teléfono para invitarme y (me dijo) que el costo o colaboración era de 10 mil dólares. Dicha actividad también fue para colectar fondos para la campaña de Fuerza Popular. [...] Asistió la señora Keiko Fujimori. [...] Luego que terminó (la reunión), mi aporte de 10 mil dólares lo entregué en efectivo a Jorge Yoshiyama”, agregó.

Los otros empresarios presentes fueron, de acuerdo al testimonio de Jorge Peñaranda, Ricardo Manrique, de Superconcreto, Fernando Castillo, de ICCGSA, y Ernesto Tejeda, de Obrainsa.

Jorge Yoshiyama, por su parte, declaró ante el Equipo Especial Lava Jato que, como producto de la primera cita, reunió 40 000 dólares, dinero que entregó a Fujimori Higuchi “en su oficina de la calle Bucaré”.