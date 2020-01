JNE reincorpora a Urresti en la carrera hacia el Parlamento

Daniel Urresti continúa en la disputa por una curul. El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió reincorporarlo en la lista de postulantes al Congreso por Podemos Perú.

Con esta decisión, el órgano electoral revocó la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 que excluyó a Urresti por no haber consignado en su hoja de vida una sentencia condenatoria por difamación.

El colegiado, según se informó, estableció que el referido JEE no consideró que la sentencia ya no estaba vigente y, en consecuencia, el candidato no está impedido de participar en los comicios congresales.

De igual modo, declaró nula la resolución del JEE en el extremo que excluyó al postulante por no dar cuenta de la condena en su contra.

El JNE coincidió con el argumento de la defensa de Urresti, según el cual este fue informado de su exclusión el 8 de enero, cuando el plazo para ello venció el 27 de diciembre del 2019.

Plantón y acusación

Horas antes, al finalizar la audiencia para escuchar los descargos de su defensa, Urresti dijo −en medio de un plantón frente a la sede del JNE− que confiaba en que el órgano electoral resolvería a su favor la apelación que presentó.

Durante la audiencia, su abogada, Michel Samaniego, centró su alegato en que la omisión sobre la referida sentencia fue subsanada en el plazo correspondiente, el 25 de noviembre, y en una anotación marginal en la hoja de vida del postulante. Además, en que su patrocinado fue sacado de carrera en fecha extemporánea, y que el fallo condenatorio del 2017 fue considerado como vigente cuando venció el 17 de agosto del 2018.

Ante sus simpatizantes, Urresti sostuvo que su hasta entonces separación de la contienda electoral era producto de una maniobra política, y deslizó que detrás de ella estaría el partido Acción Popular (AP), al que tildó de incondicional del fujiaprismo.

“La maniobra de los poderosos ha tratado de sacarme de la contienda, faltando unos días. El único beneficiado es el partido de la lampa que ha venido acompañando al monstruo de tres cabezas, al fujiaprismo. Acción Popular es el incondicional del fujiaprismo”, había dicho.