Partidos no perderán la inscripción si no pasan la valla: dudas y cuestionamientos sobre la decisión del JNE

El Jurado Nacional de Elecciones anunció este miércoles que los partidos que no pasen la valla electoral en estas elecciones 2020, no perderán la inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas, una excepción para estos comicios que ha generado críticas y cuestionamientos entre los especialistas.

Con esta decisión, el JNE permitirá también, por ejemplo, que los partidos que no participen en este proceso electoral, tampoco pierdan su inscripción, y así participen en las elecciones generales de 2021, en caso decidan hacerlo.

Para el exjefe de la ONPE y politólogo Fernando Tuesta, la decisión del JNE “se basa en una decisión errónea”, según lo indicó en diálogo con Canal N temprano este miércoles.

“Va a tener efectos negativos para el año 2021”, vaticinó Tuesta, quien presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, grupo convocado por el presidente Martín Vizcarra para preparar proyectos que, entre otros ámbitos, también se abocaron a una reforma electoral.

“¿Por qué [el JNE] no lo hizo [comunicar su decisión sobre la valla electoral] cuando se convocó a las elecciones, para tener con claridad las reglas del juego? Estamos a once días de la elección, y saca un comunicado que realmente es cuestionable”, ponderó Tuesta.

En contrate, el abogado especialista en temas electorales José Tello consideró que “el JNE ha resuelto con arreglo a ley”, según declaró a La República.

“Me parece crucial lo que ha hecho el JNE, en el sentido de agarrar y respetar que, para una cancelación de inscripción de partidos políticos, para una aplicación del artículo 13 de la ley de organizaciones políticas, debe hacerse respecto de una elección general y no respecto de una elección congresal extraordinaria. Porque la elección general es una elección distinta de la que estamos vivienda ahora”, puntualizó el especialista.

Sobre ese mismo aspecto, Fernando Tuesta consideró que la decisión del JNE se basa en una “interpretación absolutamente formalista”.

“Decir que esta es extraordinaria, nombre que, además, le ha acuñado el JNE, porque ese término no existe ni en la Constitución ni en las leyes; señalar que porque no es general no se aplica el umbral en un aspecto. Porque el umbral o valla electoral tiene dos efectos: el primero, es para saber qué organizaciones ingresan en el reparto de escaños. Ahí el JNE dice que sí mantiene la validez de este efecto. Pero dice que para aquellos que no ingresan al Congreso, no pierden la inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas del JNE. Es en esta parte donde no se aplica”, cuestionó.

“El JNE es consecuente con lo que determinó respecto a que los excongresistas del Parlamento disuelto puedan postular en estas elecciones, justamente por el carácter extraordinario que tiene esta elección”, dijo en contraste Tello a este diario.

Tuesta, no obstante, incidió en que el criterio de la valla en la pérdida de la inscripción “siempre se ha aplicado para las elecciones parlamentarias".

“Decir que porque es extraordinaria y no general, no se debe aplicar la pérdida de la inscripción, no tiene ninguna base. No hay un razonamiento consistente para esta decisión. Peor aún, el JNE va a ser sometido a crítica porque, hoy en día vemos, según las encuestas, un sin número de partidos que supuestamente perderían la inscripción por no superar la valla. De los 24 inscritos, entre 16 y 18, algunos de ellos, no todos, claramente cascarones y vientres de alquiler. Esta decisión tiene impacto para el 2021 porque los mismos 24 inscritos, se presentarán", señaló.

Consultado por La República respecto a si esta decisión del JNE representaba una especie de “salvavidas” para los partidos que podrían haber perdido la inscripción, Tello señaló que ese es un “punto de vista político, no técnico-legal”. No obstante, reconoció que, si analiza políticamente la decisión del JNE, “voy a coincidir con esos puntos de vista”.

“Como analista político sí, efectivamente, la decisión del JNE favorece a aquellos partidos que no se han presentado, como el Partido Nacionalista, y también a aquellos partidos que no superen el 5% del total de votos válidos que se va a dar ahora en once días. Sí los favorece. Y no ayuda, no es bueno que se dé una situación en la cual no sean ahora depurados estos partidos. Pero eso lo puedo pensar como analista político. Pensando como abogado, mi razonamiento es que esto ha sido impecable, porque es con arreglo a la ley”, reconoció Tello.