La encuesta publicada por CPI -este jueves 16- es confusa y carece de sentido, de acuerdo al jefe del Instituto de Estudios Peruanos, Hernán Chaparro.

El sondeo muestra que un 54.1 % de los consultados “aún no definen su voto”, además de incluir los votos emitidos y válidos (conteo sin considerarse los blancos ni viciados).

En línea con eso, el especialista explica que si se exhibe que un 54 % de los encuestados “no sabe por quien votará”, no se deben agregar las categorías votos válidos y votos emitidos en el estudio.

Ello, debido a que la adecuada forma para incluir votos válidos y votos emitidos es cuando se efectúa un simulacro (con cédula); en dicho simulacro el electorado votará por un candidato o viciará su voto, por lo que es imposible la figura de “voto indefinido”.

“Cuando se habla de voto emitido y válido, lo adecuado es hacerlo a partir de un simulacro de votación. El simulacro no es una encuesta. En el simulacro el encuestado llena una cédula semejante a la del día de las elecciones y la deposita en un ánfora que el encuestador lleva”, manifestó Hernán Chaparro a través de Twitter.

“Ahí no hay ‘no defino mi voto todavía’ porque todos tendrán que marcar algo o dejarlo en blanco. Además, no he visto la ficha técnica, pero lo más probable es que no esté cubriendo 100% de regiones. [...] Se está generando confusión y, eventualmente, levantando candidaturas.”, añadió.

Vale agregar que el sondeo de CPI sostiene que Fuerza Popular se encuentra en segunda lugar. No obstante, según Datum el fujimorismo se ubica en la quinta posición y corre el riesgo de quedarse sin representantes en el Legislativo.

Acción Popular

Votos emitidos: 4 %

Votos válidos: 14.8 %

Fuerza Popular

Votos emitidos: 3.2 %

Votos válidos: 11.8 %

Alianza para el Progreso

Votos emitidos: 2.9 %

Votos válidos: 11 %

Partido Morado

Votos emitidos: 2.8 %

Votos válidos: 10.5 %

Frente Amplio

Votos emitidos: 2 %

Votos válidos: 7.3 %

Somos Perú

Votos emitidos: 1.8 %

Votos válidos: 6.8 %

Podemos Perú

Votos emitidos: 1.4 %

Votos válidos: 5.2 %

Otros partidos políticos:

Votos emitidos: 8.7 %

Votos válidos: 32.7 %

Blanco viciado: 19.1 %

Aún no define su voto: 54.1 %

Asimismo, en conversación con el programa Claro y Directo de La República TV, Hernán Chaparro se refirió a la mala imagen en general que tienen las encuestadoras.

“Es la responsabilidad de algunas encuestadoras porque también hay encuestadoras serias que hacen los mismos trabajos. Creo que a esta altura del partido, con todo lo que se ha discutido en el país sobre cómo se hace política y encuestas, realmente no es aceptable”, aseveró.

A la vez, informó que las encuestas difundidas a diez días se las Elecciones 2020 aún no son decisivas.

“Todavía los resultados que salgan de las encuestas son muy preliminares porque este es un proceso electoral atípico donde los resultados van a ser producto de la elección en cada región y producto de aplicar una fórmula determinada, en el que puede ganar en una región puede que no llegue al Congreso. El ejemplo es Gregorio Santos, que sacó un tercio en Cajamarca, pero llegó a un solo 4 % en la votación nacional y no pudo entrar al Parlamento”, aseguró.