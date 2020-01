Esposa de Daniel Mora lo defiende tras denuncia por violencia familiar

La esposa de Daniel Mora Zevallos, Lilia Virginia Jaureguy Sanguineti, empleó su cuenta de Facebook para referirse a la denuncia que efectuó en contra del político por agresión física y verbal.

Jaureguy Sanguineti expresó que “se está utilizando y exagerando un desgraciado momento en la vida de un matrimonio de 50 años para hacer daño a su familia”. Añadió que es un excelente profesional.

“Hemos podido sobrellevar innumerables momentos difíciles como la muerte de dos de mis hijos y ahora quieren usar dicha denuncia con el fin de hacer daño y sacar de la política a mi esposo. Soy católica y creyente, el Papa Francisco, recientemente, ha declarado que no hay familias perfectos”, sostuvo.

Vale mencionar que en ningún momento niega que su pareja haya cometido violencia familiar en su contra.

Comunicado de mi esposa en sus redes sociales pic.twitter.com/47e8wwCCE7 — Daniel Mora Zevallos (@Dmorazevallos) January 16, 2020

Minutos después del comunicado, Daniel Mora envió un pronunciamiento en el que informa que renuncia a su candidatura por el Partido Morado en las Elecciones 2020.

“Ante la denuncia que viene circulando en redes sociales, expresó con mucho pesar lo siguiente: Renunció irrevocablemente a mi candidatura al congreso, así como al Partido Morado. Agradeciendo a todos mis seguidores por su respaldo y a los que siempre confiaron en mi”, manifestó.

Denuncia en contra de Daniel Mora

Su esposa narró ante las autoridades que su esposo perdió los papeles luego que usara el carro de la familia a fin de trasladar a sus nietos.

“Le dije que no es nadie para prohibirme que yo maneje los carros, me dio una cachetada, rompiéndome la nariz, a lo que me defendí con mis manos. Ante eso empezó a abofetearme que me caí al piso. Estando ahí indefensa comenzó a patearme varias veces en la pierna, para luego salir de la casa”, comentó.

A su turno, el experto en temas electorales, José Manuel Villalobos, aseveró para Canal N que pese a la renuncia de Daniel Mora, aún su postulación está vigente, pues los plazos de renuncia y exclusión culminaron el 27 de noviembre. “Su renuncia es un gesto político”, enfatizó.