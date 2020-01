Elecciones 2020. Rodolfo Pérez, secretario general nacional del Partido Morado, informó que la dirigencia de la organización exigió a Daniel Mora su renuncia inmediata a su candidatura al Congreso de la República.

Además, indicó que se le demandó al postulante su separación inmediata del Partido Morado. “Invocamos el Jurado Nacional de Elecciones a que, dada la gravedad de la situación, acepte su renuncia e inicie su exclusión del proceso electoral en marcha”, aseveró Pérez.

El secretario general nacional del Partido Morado señaló que, ante el hecho, lo que hubiese correspondido, es comenzar un proceso disciplinario en el interior de la organización, pero debido al tiempo que demoraría en tener un fallo, se determinó exigir la renuncia del exministro de Defensa.

Rodolfo Pérez brindó una conferencia sobre lo trascendido con Daniel Zevallos.

Esto ocurre luego que trascendiera una demanda interpuesta por Lilia Virginia Jaureguy Sanguineti, esposa de Daniel Mora Zevallos, el 20 de marzo del año pasado, por agresión física y psicológica.

Conforme el documento, Jaureguy Sanguineti fue calificada como “inútil” e “irresponsable” por Daniel Mora Zevallos luego que ella haya llegado a su domicilio con las llantas del vehículo agujereadas.

Julio Guzmán no participó en la conferencia porque se encuentra en el interior del país cumpliendo con labores partidiarias.

“Le dije que no es nadie para prohibirme que yo maneje los carros. Me dio una cachetada, rompiéndome la nariz, a lo que me defendí con mis manos. Ante eso empezó a abofetearme que me caí al piso. Estando ahí indefensa comenzó a patearme varias veces en la pierna, para luego salir de la casa”, declaró.

El juzgado de Familia emitió un fallo donde ordena que el todavía candidato al Parlamento “se someta a una terapia psicológica por el período de tres meses […], a efectos de lograr el control de sus emociones e impulsos”.

Como respuesta, Mora Zevallos señaló que aclararía el hecho y que todo era un “aprovechamiento político”. Sin embargo, al poco tiempo, mediante su Twitter, comunicó su renuncia a su candidatura al Congreso y al Partido Morado, donde ocupaba el cargo de secretario general de organización.

Es oportuno recordar que, de acuerdo al cronograma electoral para las elecciones congresales extraordinarias del Jurado Nacional de Elecciones, se indicó que el pasado 27 de diciembre del 2019 era la fecha límite para excluir, retirar o recibir la renuncia de los candidatos.