Daniel Mora Zevallos, candidato al Congreso por el Partido Morado y fundador de esta agrupación, fue denunciado por violencia familiar por parte de su esposa, Lilia Virginia Jaureguy Sanguineti, el 20 de marzo del año pasado.

Tras este hecho policial, el Octavo Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó 20 días después que el también excongresista realice terapia psicológica como medida de protección para la demandante.

Denuncia contra Daniel Mora

Según el parte policial al que La República tuvo acceso, la cónyugue del general en retiro denunció el 20 de marzo del 2019 que el día anterior Daniel Mora la llamó “inútil” e "irresponsable” por haber retornado a casa con las llantas pinchadas del carro.

“Le dije que no es nadie para prohibirme que yo maneje los carros, Me dio una cachetada, rompiéndome la nariz, a lo que me defendí con mis manos. Ante eso empezó a abofetearme que me caí al piso. Estando ahí indefensa comenzó a patearme varias veces en la pierna, para luego salir de la casa”, comenta Jaureguy.

El examen del médico legista registró que la agredida tenía contusiones en la cara debido a cachetadas y en los miembros inferiores. También llevaba herida en el lado izquierdo de la nariz, y hematomas en el antebrazo izquierdo y la rodilla izquierda.

“Presenta huellas de lesiones traumáticas recientes”, señala el informe y agrega una “incapacidad médico legal de siete días”.

Al respecto, el Juzgado de Familia dictó a Daniel Mora que cese el maltrato “físico y psicológico” y ordenó que “se someta a una terapia psicológica por el periodo de tres meses [...], a efectos de lograr el control de sus emociones e impulsos”. El juzgado también derivó el caso a la Fiscalía penal.

Mora responde sobre denuncia en su contra

El excongresista decidió no contestar las llamadas, si no más bien calificar a través de su Twitter que la difusión de este hecho es “aprovechamiento político” y que los partidos políticos que promueven esto demuestran “lo bajo que son”.

“El aprovechamiento político que se le quiere hacer a un tema familiar es deplorable, estaré emitiendo un comunicado en la que aclararé todo lo que se viene diciendo de mi, si quiero aclarar que ese aprovechamiento en especial de dos partidos políticos demuestra lo bajo que son”, escribió.

El Partido Morado anunció que dará una conferencia de prensa a las 3:30 de la tarde para esclarecer el caso de Daniel Mora. La organización política ocupa el segundo lugar en el simulacro de votación de Datum Internacional para las elecciones del 26 de enero.