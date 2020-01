Rosa Bartra: “Ahora no hay reelección, así que tendría que volver en el 2026” [VIDEO]

La excongresista Rosa Bartra, quien busca regresar al Parlamento con Solidaridad Nacional y ya no con el fujimorismo, manifestó su desde de continuar en el Legislativo durante el tiempo incluso después de un periodo.

En entrevista con radio Capital, la exintegrante de la bancada de Fuerza Popular señaló que le gustaría ser congresista mientras la población le dé su confianza.

“Volvería, ahora que no hay reelección, así que tendría que volver en el 2026”, dijo Bartra sobre sus pretensiones de permanecer en el Congreso.

La exfujimorista señaló que ser congresista era “mi pasión”, y que si llega al Legislativo es porque “quiero trabajar por mi patria”.

"He cumplido en mi rol de representación, he logrado cosas importan para mi región, he sacado leyes importantes, la primera la saqué en mi tercer mes de gestión, la ley de institutos y de escuelas de educación superior”, agregó Bartra.

La exlegisladora, además, destacando su rol de fiscalización, afirmó que la Comisión Lava Jato, que presidió en el disuelto Congreso, fue “la más importante de la historia de la patria”.

“[La comisión] investigó cuatro gobiernos. Investigó once megaproyectos. Más de 50 mil millones de soles y recomendó que se investigue a más de 170 personas del poder más importante de nuestro país”, se ufanó Bartra.

Vale precisar que justamente entre los recomendados para investigar se encontró Luis Castañeda Lossio, fundador y líder de Solidaridad Nacional, partido con el que Bartra postula ahora como cabeza de lista al Congreso.

Otro aspecto de su paso por el disuelto Congreso resaltado por Rosa Bartra fue su presidencia en la Comisión de Constitución, grupo controlado por Fuerza Popular que, entre otros aspectos, se opuso al proyecto de adelanto de elecciones que presentó el presidente Martín Vizcarra, a fin de que este 2020 se convoquen comicios generales.

“También me precio de haber estado dos veces al frente de la presidencia de la Comisión de Constitución, en la cual hemos dado una dura batalla por la democracia, y en la que logramos también la aprobación de un récord de dictámenes que, estoy segura, no se puede comparar con ninguna otra gestión”, dijo Bartra.

Es preciso indicar también, que entre uno de los dictámenes que ayudaron a su presidencia a batir el “récord”, se cuenta el dictamen del proyecto de reforma que borró del mapa a los peruanos en el extranjero, pues quedaron fuera de la modificación que les permitía votar en las elecciones.