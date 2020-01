Por qué quiero ser congresista

Por los trabajadores

Renán Raffo, Juntos por el Perú, ICA (1).

Como defensor de los derechos de los trabajadores fui asesor de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú y la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. Además, he asumido responsabilidad de dirección nacional en la izquierda peruana. En el Congreso, legislaré para que los trabajadores no sean explotados, mucho menos arriesguen sus vidas laborando en precariedad. He sido docente, regidor de la provincia de Ica, diputado de 1985 a 1990, asesor de los ministerios de Trabajo y de Educación. Soy abogado egresado de la U. San Luis Gonzaga, con maestría en la UNMSM.

La impunidad debe acabar

María Luisa Guevara, Alianza para Progreso Lima (16).

Los peruanos queremos un Congreso que nos represente y que priorice las necesidades de los sectores más vulnerables del país. Plantearemos la modificación de la legislación penal para que la prestación de servicios a la comunidad sea una obligación del juez, a fin de imponerla a los sentenciados a menos de cuatro años por robo. La impunidad debe acabar. El desabastecimiento de medicinas debe terminar. El SIS debe contar con todas las facilidades, por ello exigiremos al Ministerio de Salud que cumpla con sectores vulnerables del país. Impulsaremos la propuesta de ley para que los canillitas, mototaxistas y lustradores de calzado tengan su seguro social y pensiones.