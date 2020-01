La presidente del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, manifestó que “se siente bastante satisfecha” tras la culminación del debate de los siete miembros de la entidad sobre la ponencia del magistrado Carlos Ramos, quién sustentó ante el Pleno su recomendación de desestimar la demanda competencial de Pedro Olaechea en contra del Ejecutivo, por la disolución del Congreso.

“Sí, me siento bastante satisfecha (por el debate del TC sobre demanda competencial) no solo por el resultado sino por la posibilidad que hemos abierto hacia la ciudadanía para que puedan apreciar el debate que se hace al interior del tribunal y permiten que existan no solo siete intérpretes de la Constitución. Me agradó, además, que se haya publicitado la ponencia y que haya tenido una serie de lectores, críticas y opiniones. ", expresó la magistrada durante una entrevista en RPP.

Por otro lado, la nueva titular del TC, consideró la medida optada por el presidente de La República, Martín Vizcarra, fue constitucional por lo que el cierre del Parlamento “no fue un golpe de Estado” como lo afirmaba gran parte de la oposición.

“Definitivamente no fue un golpe de Estado (la decisión del presidente Martín Vizcarra de cerrar el Congreso) porque se utilizó los mecanismos constitucionales cuando hubo una crisis entre las relaciones entre el poder Ejecutivo y Legislativo. La disolución fue constitucional", expresó Ledesma.

En otro momento, Ledesma afirmó que una forma de definir mejor el pedido de cuestión de confianza es que esta no debe ir obligatoriamente a través “de una votación expresa” sino también hay la posibilidad de una “cuestión previa”.

“Tiene de todas maneras que exteriorizarse mediante un acto la voluntad a no querer dar la confianza. Podríamos poner el supuesto de una cuestión previa que se plantee a abordar la cuestión de confianza. No necesariamente puede ir a una votación expresa para decir que no se acepta la confianza”, aseveró.

Cabe recordar que este martes el Tribunal Constitucional dejó sin efecto la medida presentada por Olaechea, con 4 votos a favor de los magistrados: Eloy Espinosa-Saldaña, Carlos Ramos Núñez (quien presentó la ponencia), Manuel Miranda y la presidenta del TC, Marianella Ledesma y 3 en contra de Augusto Ferrero, José Luis Sardón de Taboada y Ernesto Blume.