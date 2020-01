Keiko Fujimori se reunió con miembros del Club de la Construcción

El empresario Jorge Peñaranda Castañeda, señalado como testaferro de Odebrecht por exfuncionarios de la constructora brasileña en el Perú, admitió que participó en dos encuentros secretos de miembros del Club de la Construcción y que las citas tuvieron como propósito recaudar dinero en efectivo para financiar las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016.

En una manifestación ofrecida el último 30 de diciembre ante la fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Luz Flores Tarapa, Peñaranda recordó que la primera convocatoria la hizo su amigo Federico Aramayo Pinazo, propietario de la empresa Aramsa, integrante del Club de la Construcción, un selecto grupo de compañías que pagaban sobornos a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Provías Nacional a cambio de multimillonarios contratos para la ejecución de obras públicas.

Al fallecer Federico Aramayo Pinazo, su hijo y sucesor en la empresa Aramsa, Federico Aramayo Málaga, fue quien lo llamó para la segunda reunión en la que nuevamente concurrieron integrantes de la mafia del Club de la Construcción y en la que se hicieron donaciones de 10 mil dólares en efectivo por persona, en 2016. En esta ocasión se hizo presente la propia Keiko Fujimori.

Lo dicho por Jorge Peñaranda, confirma la declaración de Jorge Yoshiyama Sasaki, quien lo identificó como uno de los empresarios que clandestinamente aportaba fondos a la excandidata presidencial fujimorista.

Pero, además, Peñaranda confirmó que Jorge Yoshiyama -quien asistió a las dos reuniones de 2011 y 2016 - recolectaba el dinero que entregaban los empresarios constructores con pleno conocimiento de Keiko Fujimori. Su defensa lo negaba.

Con voz propia

“Para las elecciones de de abril de 2011, mi amigo el ingeniero Federico Aramayo Pinazo me invitó a un almuerzo en su casa, ubicada en La Molina, cerca a La Planicie. (...) Ese almuerzo fue para recolectar fondos para la campaña de Keiko Fujimori y me dijo que iba a estar presente Jaime Yoshiyama (Tanaka). La colaboración o aporte en mi caso fue de 5 mil dólares. (...) En la reunión hubo varios asistentes, entre ellos Jaime Yoshiyama. (...) Al término del almuerzo, cuando ya se había retirado Jaime Yoshiyama, le entregué a su sobrino Jorge Yoshiyama (Sasaki) la cantidad de 5 mil dólares que me había comprometido. La entrega del dinero fue en efectivo”, relató Jorge Peñaranda.

Debe indicarse que cuando se hizo la recolección de fondos en efectivo para Keiko Fujimori, ella cumplía labores como Congresista de la República, por lo tanto ejercía como funcionaria pública.

Algo similar ocurrió en la siguiente campaña presidencial. Peñaanda fue nuevamente invitado por un integrante del Club de la Construcción, esta vez Federico Aramayo Málaga, quien asumió la conducción de la constructora Aramsa en reemplazo de su desaparecido padre.

“En la campaña de 2016 hice un nuevo aporte. Mi amigo (Federico) Aramayo Pinazo había fallecido. Su hijo Federico Aramayo Málaga, que también había estado en la reunión anterior de 2011, me llamó por teléfono para invitarme y (me dijo) que el costo o colaboración era de 10 mil dólares. Dicha actividad también fue para colectar fondos para la campaña de Fuerza Popular. (...) Asistió la señora Keiko Fujimori. (...) Luego que terminó (la reunión), mi aporte de 10 mil dólares lo entregué en efectivo a Jorge Yoshiyama (Sasaki)”, informó Jorge Peñaranda.

El dinero recolectado en 2011 y 2016 nunca fue reportado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Los asistentes a las reuniones tampoco obtuvieron recibos por el monto, señaló Peñaranda. No fueron donaciones simuladas sino entregas de efectivo en la clandestinidad, como lo hicieron lo empresarios Dionisio Romero Paoletti, Juan Rassmuss Echecopar y Vito Rodríguez Rodríguez, entre otros.

Jorge Peñaranda recordó a algunos de los presentes en el encuentro de 2011. Había miembros del Club de la Construcción, como el ecuatoriano Eduardo Sánchez Bernal, de la empresa CASA; y Julián Suicho Dextre, de San Martín Contratistas Generales. Ambos están investigados por pago de sobornos a funcionarios del MTC y Provías Nacional.

“Estuvimos ocho personas, es lo que recuerdo. Y sí, dicha reunión tenía como finalidad recabar fondos para la campaña electoral de Keiko Fujimori”, dijo Peñaranda.

Para el encuentro relacionado con la campaña de 2016, también asistieron integrantes del Club de la Construcción. Y en esta ocasión se hizo presente la propia Keiko Fujimori. En esta oportunidad cada uno aportó 10 mil dólares en efectivo que, una vez más, recaudó en efectivo Jorge Yoshiyama.

Cuerpo presente

“Asistió la candidata Keiko Fujimori. Estuvo el dueño de casa, Federico Aramayo Málaga, Asistió Jorge Yoshiyama. El señor Ricardo Manrique (Daemish), de la empresa Super Concreto. El ingeniero Fernando Castillo, creo que su segundo apellido es Dibós, que pertenece a la empresa ICCGSA. Ernesto Tejeda (Moscoso), no recuerdo su segundo apellido, de la empresa Obrainsa, y yo. Éramos siete”, declaró Jorge Peñaranda.

Todos los mencionados eran parte del Club de la Construcción. Y Peñaranda actuaba como testaferro de Odebrecht, que también era parte de dicha organización.

Aramayo, Manrique, Castillo y Tejeda son investigados por el Equipo Especial por haber sido parte de un esquema de corrupción para monopolizar mediante pago de coimas los contratos con el MTC y Provía Nacional.

En el nuevo encuentro, como en el primero, Jorge Yoshiyama Sasaki, fue quien recibió el dinero en efectivo para Keiko Fujimori.

“Luego que la señora Keiko Fujimori se retira de la casa, al momento de despedirme le entrego a Jorge Yoshiyama en efectivo los 10 mil dólares en un sobre. Se los entregué a Jorge Yoshiyama por indicación de Federico Aramayo hijo”, explicó Jorge Peñaranda.

La manifestación de Peñaranda sitúa a Keiko Fujimori en el mismo escenario con el recolector de aportaciones no declaradas y reclutador de falsos aportantes -por propia confesión-, Jorge Yoshiyama Sasaki. Un dato de suma importancia porque la defensa de la excandidata rechaza que hubo cercanía entre Keiko Fujimori y Jorge Yoshiyama. Peñaranda confirma que sí existió.

Recientemente, la fiscal del Equipo Especial, Geovana Mori, demandó a la jueza María Álvarez Camacho prisión preventiva por 17 meses para Jorge Peñaranda, debido que por intermedio de su empresa Alpha Consult, recibió transferencias de Odebrecht por más de 2.6 millones de dólares.

El dinero era para abonar sobornos, de acuerdo con exfuncionarios de Odebrecht, por lo que el dinero salió de las arcas del Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña, y fue despacho hacia una cuenta secreta que Peñaranda tenía en el Banco Privado de Andorra (BPA).