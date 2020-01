Loza afirma que es “discriminador” que la Fiscalía diga que Keiko no tiene arraigo porque vive alquilado

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, sostuvo este martes que es “discriminador" que el Ministerio Público postule que la lideresa de Fuerza Popular no tiene arraigo domiciliario debido a que alquila en lugar de tener una vivienda propia.

“Es un argumento, desde lejos, hasta discriminador”, afirmó Loza durante la audiencia de prisión preventiva que afronta su defendida en el Poder Judicial.

Loza se explayó sobre este peligro procesal postulado por el fiscal José Domingo Pérez en respuesta a una intervención del juez Víctor Zúñiga, quien evalúa el requerimiento contra la excandidata presidencial.

“Justo por el domicilio ha señalado el Ministerio Público [que no hay arraigo domiciliario], porque es alquilado. O sea, no tiene ese tipo de arraigo”, indicó el magistrado en la audiencia.

En respuesta, Loza primero citó una sentencia casatoria que señala la concepción del arraigo domiciliario como “domicilio conocido o de bienes propios", y, acto continuo, agregó que “La Corte Suprema no exige, desde luego, que un ciudadano, para poder acreditar que tiene arraigo domiciliario o no, tenga que tener una propiedad”.

“La idea no va por ahí, doctora", repuso, no obstante, el juez Zúñiga. “Va desde el punto de vista, entiendo yo por lo menos, y me corregirá el señor fiscal si es así, si estoy interpretando mal lo que me ha dicho, que, a pesar de que ha tenido un cargo de congresista, de que su esposo ha tenido ingresos; o sea, no se tiene una propiedad”, agregó.

"Se entendería que pueda ser discriminatorio con alguien que vive a las justas, con una remuneración mínima de 930 soles. Bueno, obviamente no va a poder comprar una propiedad. Pero en este caso, es el razonamiento que por lo menos yo le he entendido a la Fiscalía”, señaló el juez Zúñiga.

Sin embargo, la abogada Loza insistió en que la postulación del Ministerio Público respecto a la inexistencia de arraigo domiciliario de Keiko Fujimori, era “totalmente reprochable y discriminador también”.

“¿Desde cuándo acá un ciudadano está obligado a hacer con su patrimonio, sus ingresos, su dinero, lo que una autoridad o no pueda decir?", cuestionó la abogada de la presidenta de Fuerza Popular.

“Me alarma totalmente, debo confesarle", agregó, con énfasis, Giulliana Loza en su intervención. “¿Cómo es posible que se me pueda exigir un arraigo domiciliario concreto si es que tengo una vivienda alquilada, pese a tener patrimonio?"

"Insisto: los peruanos tenemos derecho a decidir lo que hacemos con nuestro dinero, si me compro o no una casa, o alquilo una vivienda y tengo como prioridad, por ejemplo, darle una buena educación a mis hijos. No es un argumento sólido ni válido. Es incorrecto. Totalmente reprochable, intolerable”, manifestó Loza.