Julio Guzmán dice apoyar al feminismo sin fanatismo

El líder del Partido Morado (PM), Julio Guzmán, hizo frente a las críticas sobre su poca claridad respecto a su postura sobre la equidad de género y afirmó que apoyan totalmente la agenda feminista, aunque dejó en claro estar en contra de los sectores extremistas tanto de agrupaciones políticas de derecha como de la izquierda.

“El Partido Morado apoya totalmente la equidad de género. Que no me digan a mí que no apoyamos la agenda feminista. Así como en la derecha hay un sector moderado y respetuoso también hay fanatismo. En la izquierda hay un movimiento respetable, pero también hay un extremo fanático. No vamos a aceptar que los fanáticos de cualquier lado nos pongan nuestra agenda”, afirmó en entrevista en Sigrid.pe.

Sobre la denominada ‘ley pulpín’ renovada afirmó que para su partido no es prioridad, al señalar que la mejor opción de promover empleo es elevar la capacidad de las personas a través de la educación y la tecnología.

Respecto a las condiciones laborales de los jóvenes, consideró necesario que el Estado tenga mayor presencia y se comprometió a oponerse a cualquier iniciativa que busque flexibilizar las condiciones laborales.

Ajustes económicos

En otro momento, Guzmán aceptó que el capítulo económico de la Constitución puede merecer algunos ajustes, pero no necesariamente todo. En esa medida, resaltó la oportunidad de que se esclarezca la posición del Estado frente al monopolio, así como su rol subsidiario.

“El Partido Morado apoya un gobierno que intervenga un poco más en un Estado productivo”, afirmó.

Manifestó que su agrupación está a favor del matrimonio igualitario, pese a que existan diferencias entre los postulantes.

No estuvo de acuerdo con reducir el sueldo congresal, al señalar que el problema es la percepción de que los legisladores no trabajan. Sí propondrá la eliminación del bono por semana de representación.

“No somos vizcarristas”

- El fundador y líder del Partido Morado, Julio Guzmán, aclaró que su agrupación política no es vizcarrista porque apoyen las reformas políticas y la lucha anticorrupción. Sostuvo que en caso el mandatario Vizcarra proponga algún tema que consideren que no es bueno para el país no lo apoyarán.