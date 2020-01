Arequipa: Majes Siguas II llegaría a US$ 750 millones con actualización de costos

Roberth Orihuela Q.

Arequipa. El proyecto de irrigación Majes Siguas II elevará su costo al menos en 15% antes del reinicio de obras previsto para la quincena de mayo. Se aplicarán una fórmula polinómica de actualización de costos, las variaciones de la inflación de los materiales de construcción, etc.

El jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Javier Rospigliosi, indicó que es normal una actualización de costos debido al tiempo de paralización del proyecto.

El nuevo valor estimado alcanzaría los US$ 752 millones. El precio actual asciende a US$ 550 millones. A eso debe sumarse la Adenda 13, en camino a firmarse y tasada en US$ 104 millones.

Rospigliosi señaló que antes del reinicio de las obras se aplicará la fórmula y que el costo se financiará en partes iguales entre el Gobierno Regional,Ejecutivo nacional y la concesionaria.

Adenda en camino

Las obras de Majes Siguas II se paralizaron en diciembre de 2017. El consorcio constructor, Angostura Siguas, propuso un cambio tecnológico para optimizar el uso del agua en la futura irrigación. Básicamente, se cambiarán los canales por tuberías a fin de lograr presión homogénea en todas las parcelas. Ese cambio cuesta los 104 millones de dólares.

Tras dos años, la adenda aún no ve la luz. Con la gestión de Elmer Cáceres Llica, tampoco se avanzó mucho hasta noviembre del año pasado. El gerente de Promoción de la Inversión Privada, Augusto Palaco, aceptó que la demora se debió a la poca efectividad de los exfuncionarios de Autodema, encabezados por el exgerente Marcelo Córdova.

"Hacemos un mea culpa. No se hizo mucho esos meses, pero estamos trabajando", dijo.

La Adenda 13, en la que trabajan los funcionarios y técnicos de Cáceres Llica, dicen, es distinta a la que se planteó inicialmente. "Estamos agregando un punto de agua para ciudad Majes, también mejoras en la bocatoma y en el túnel trasandino. Pero también ya dejamos de lado el sustento de la evaporación del agua", detalló Palaco.

Los funcionarios también justificaron la Adenda 2, con la Supervisora Especializada Majes II SAC, firmada ayer por el gobernador con un valor de US$ 433 000. Esto, luego de las críticas del consejero José Luis Hancco, que dijo que pagar nuevamente por la supervisión de la Adenda 13 no sería legal.

Palaco indicó que la Adenda 1 con la supervisora no contemplaba las modificaciones que la gestión de Cáceres Llica está haciendo. “Estamos pagando por nuevos componentes. En total son US$ 2.5 millones por el pago de la supervisión”, añadió.❖