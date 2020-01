Beingolea sobre PPC: "Somos gente nueva con mensaje nuevo”

Para Alberto Beingolea, el capítulo está cerrado tras la resolución del Tribunal Constitucional, el cual declaró constitucional la disolución del Congreso. Asimismo, indicó que el país está dividido en dos trincheras que son incapaces de escuchar ideas.

“Lo que ha ocurrido en el Perú parte de la absoluta incapacidad de encontrar coincidencias y de subrayaras las diferencias (...) Basta ya de peleas”, comentó.

¿Por qué el PPC no sería más de lo mismo? Ante esta pregunta, el número uno alegó que no participaron del Congreso disuelto y recordó que la alianza que se formó con el APRA fue ‘el peor error en la historia’, además, precisó que no participó de ella, ya que renunció inmediatamente.

PUEDES VER Candidatas al Congreso proponen leyes más severas para agresores y feminicidas

Beingolea aseguró que él mismo ha realizado el escaneado de todos los candidatos en la ventanilla única, por lo que manifestó que todos los postulantes del PCC salieron limpios, sin embargo, denunció que los resultados ‘inducen al error’, pues la información otorgada por el Estado no es del todo cierta.

En la misma línea, precisó que tener una sentencia no necesariamente te inhabilita de participar de las elecciones. No obstante, Juan Cuellar Broncano, candidato número 3 del partido, tiene tres expedientes alimentarios y un proceso penal por corrupción, lo cual no era de conocimiento del excongresista.

PUEDES VER Yonhy Lescano pide retomar propuesta de castración para violadores [VIDEO]

“A mí en poquísimos días me dijeron que tenía que presentar una lista de candidatos y hemos tratado de ser lo más prolijos posible (...) Si se nos pasó no voten por él, pero eso no nos puede condenar de ninguna manera”, manifestó.

Por otro lado, alegó sentirse arto de los continuos discursos de igualdad, pues cuando se debe aplicar los partidos políticos no lo hacen. De igual modo, añadió que vivimos en una sociedad machista, por lo que se debe empoderar a la mujer luchando por paridad y alternancia.

“En el PPC las listas están integradas en la mitad por mujeres (...) Somos gente nueva con mensaje nuevo”, indicó.

Para más información, visita la página web de RTV https://rtv.pe