Sentencian a exalcalde de Cusco por presentar documentación falsa a JNE

El exalcalde de Cusco, Carlos Moscoso Perea (2015 - 2018), fue sentenciado a dos años de prisión suspendida. Se le encontró responsable del delito contra la fe pública. Se le acusa de haber presentado firmas falsas en el padrón con el que inscribió su movimiento Kausachun en 2014 ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Junto a Moscoso fue sentenciado el abogado Napoleon Llanos Candia, que era parte del movimiento.

La lectura de sentencia se realizó ayer en la Primera Sala del Juzgado Penal de Lima. Se dispuso que los sentenciados deberán cumplir reglas de conducta durante un año. De no hacerlo, su condena se hará efectiva. En este tiempo no podrán variar su domicilio, no cometer un nuevo delito doloso, entre otras.

En la sentencia también se indica que se le absolvió del delito de falsificación de documentos y su uso, al actual alcalde del distrito de Wanchaq, David Mormontoy y al exregidor de la comuna provincial, Richard Suárez. Los abogados de ambos se mostraron conformes con la medida.