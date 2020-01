La candidata al Congreso por Solidaridad Nacional Rosa Bartra se refirió a las fuertes palabras que recibió de la también postulante Yeni Vilcatoma.

La ex fiscal adjunta manifestó para Latina que discrepa totalmente con Rosa Bartra porque es una persona “mentirosa" y “manipuladora”.

“Pero lo importante es enfocarse en el trabajo que hay que lograr, pero yo sí discrepo totalmente con ella porque es muy mentirosa. […] Es que me he dado cuenta de sus mentiras, ya desde ahí no me cae. Haga lo que haga, ya sé, ya le he pescado un par de mentiras. Más allá que eso sea una enemistad, mínimo hay que decir las cosas como son, y como yo soy una investigadora, al toque encuentro una cosa y me dicen: ‘No, yo no te’”, añadió Yeni Vilcatoma.

A su turno, Rosa Bartra -en comunicación con Correo- señaló que nunca declara sobre lo que sostienen los demás políticos.

“Ustedes ya me conocen y han seguido mi conducta dentro del Parlamento, jamás opino sobre lo que dicen mis colegas”, manifestó Rosa Bartra.

Rosa Bartra y Yeni Vilcatoma son parte de la fórmula de Solidaridad Nacional en el marco de las Elecciones 2020. Previo a ello, estuvieron en Fuerza Popular desde 2016 hasta 2019, cuya lideresa es Keiko Fujimori, pero aseguraron que nunca militaron en el fujimorismo y solo fueron invitadas.

Ambas forman parte de los 16 legisladores disueltos que intentan regresar al Legislativo tras las elecciones del domingo 26 de enero. Seis políticos fujimoristas tratarán lo mismo.