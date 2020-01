El electo miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Marco Tulio Falconí, podría juramentar esta semana ya que, según Perú 21, la Comisión Especial habría expresado que “resolverá lo antes posible” la decisión de oficializar al abogado como el séptimo integrante.

Por este tema, el vocero oficial de la Comisión Especial, Armando Canchanya, manifestó al citado medio que la agrupación “tomará en cuenta” los últimos puntajes de Falconí Picardo así como las precisiones y las bonificaciones correspondientes.

Cabe recordar Falconí dijo que presentará sus descargos ante la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) luego que la entidad emitió una resolución donde le niega el 10% de puntos adicionales por acreditar ser licenciado de las Fuerzas Armadas (FFAA) durante el proceso de selección de la JNJ.

“Servir ha emitido un informe en el que señala que no correspondería a la bonificación. Me han dado cinco días para que yo pueda presentar los alegatos correspondientes que vencen el próximo miércoles y esperamos presentar con documentación que en otros casos a otras personas le han otorgado la bonificación”, expresó el letrado el pasado jueves.

En efecto, la Comisión Especial le aumentó puntos al también excongresista en Perú Posible, después de la evaluación curricular, de 21 a 23.5, y en la audiencia pública, de 73.5 a 81.5 por ser licenciado en las FF. AA. Sin esa bonificación, el exparlamentario no hubiera alcanzado un cupo para ser titular en la Junta.

“La Comisión ha dicho vamos a pedir el informe de Servir, me están dando el plazo de cinco días para hacer los descargos. Vamos a argumentar. Ayer (miércoles) me entregaron el informe […] Esperamos explicar cómo se ha venido aplicando en otros casos”, declaró.

Por otro lado, Marco Falconí, no descartó acudir a la vía judicial en caso no se oficialice su designación. Pues considera que la Comisión Especial no debe insistir con el “impedimento” de su juramentación ya que, según dice, cumplió con “todos los requisitos”.

“Lo evaluaremos en su oportunidad. Evidentemente (iríamos a la vía judicial), porque con la publicación de las notas termina el proceso. Confío en que después de los alegatos que se presenten la comisión vuelva a evaluar y nos otorgue la bonificación”, manifestó en aquella ocasión a Canal N.