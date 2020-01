José Luis Lecaros: “Fui a pedirle a César Hinostroza su voto para mi candidatura al JNE” [VIDEO]

El actual presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, se refirió este martes sobre las llamadas registradas con el exjuez supremo César Hinostroza, quién es sindicado por la Fiscalía de ser parte de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Sobre ello, dijo que se reunió con él ya que justo “quería hablarle de su candidatura” a a presidencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Si nos reunimos (César Hinostroza, Salvador Ricci y yo) en el restaurante El Asador. Teníamos que reunirnos los tres en teoría. Fui yo porque quería hablarle a Hinostroza de mi candidatura al Jurado Nacional de Elecciones. Quería presentarle mi propuesta y obviamente tratar de obtener su voto porque en la Corte Suprema cuando alguien postula a un cargo tiene que hablar uno por uno con los jueces supremos”, manifestó Lecaros durante una entrevista en RPP.

En esa misma línea, Lecaros explicó que fue su amigo el empresario Salvador Ricci quién fue el “intermediario” para la reunión con Hinostroza Pariachi. No obstante, contó que no llegó a hablar con el exjuez supremo debido a que este llevó seis invitados.

“Como yo no tenía ninguna figuración con Hinostroza y más aún estaba distanciado, Ricci se ofreció a ser de intermediario y propiciar una cena para que podamos conversar. Yo llegué a la cena pero Hinostroza se había presentado con 6 invitados. Entonces no pude hablar absolutamente nada con él al respecto pues no podía hablarle de mi candidatura delante de los otros invitados”, expresó.

Por otro lado, Lecaros concluyó que César Hinostroza no votó por él ya que tenía un claro acercamiento con el actual presidente del JNE, Víctor Ticona. “Ese pedido (de buscar apoyo a mi candidatura) no se concretó y finalmente Hinostroza no votó por mí. Yo deduzco que no votó por mí por el número de votos que yo tuve. Además, de los diálogos que tiene Hinostroza con el señor Ticona, presidente que salió electo del Jurado Electoral de Elecciones, se notó que había cercanía entre ellos”, agregó.

Finalmente, recordó que pidió a su secretaria el celular de Hinostroza, sin embargo, este no le contestó por lo que pensó que no quería hablar con él. “Al día siguiente a mi secretaria le pedí el número de Hinostroza. Me dio dos números. Llamé y no me contestó ningunos de los números y ya no insistí nunca más porque presumí que no me quería contestar”, aseveró.