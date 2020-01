Arequipa: Región firma otra adenda con supervisora de Majes II

Roberth Orihuela Q.

El gobernador Elmer Cáceres Llica firmó la adenda 2 con la Supervisora Especializada Majes II SAC. Esta revisará la adenda 13 (solicitada por el concesionario) del proyecto Majes Siguas II. El documento fue elaborado conjuntamente por el Gobierno Regional de Arequipa, además de los ministerios de Agricultura y Economía. El costo de esta labor será US$ 433 mil.

Vestido de amarillo como cábala, Cáceres Llica dijo que espera que en mayo se reactiven las obras de Majes y de esa forma dinamizar la economía de la región con la inversión que se hará gracias al proyecto. Este llegará a costar (incluyendo adenda 13) US$ 669 millones. “Estoy vestido así porque tengo fe en que el proyecto va a seguir en nuestras manos y entregaremos tierras de cultivo para los arequipeños”.

Trabajo de supervisora

De acuerdo a la adenda 2 con la empresa supervisora, esta realizará la revisión de la adenda 13. Entregará 8 informes, referidos a cambio tecnológico, el cronograma de desembolsos del cofinanciamiento y el balance hídrico.

El gerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Napoleón Ocsa, explicó que Autodema entregará los informes sobre la adenda 13 el 17 de enero a la supervisora. Esta tendrá hasta la quincena de febrero para analizar y emitir sus propios informes. Luego pasarán al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Contraloría. Se espera que para la quincena de marzo, el documento esté saneado y sea pasado a revisión en el Consejo Regional, que será el ente encargado de aprobar o rechazar la adenda 13. En caso den el visto bueno, el gobernador podrá firmar. Tras ello, se espera que las obras de Majes Siguas II reinicien la quincena de mayo.

Osca explicó que el dinero para este nuevo pago saldrá de las arcas del gobierno regional. Con esto la supervisora estará cobrando casi US$ 14 millones. US$ 11 millones eran de la supervisión de las obras, dinero que cobró a pesar de la paralización de las mismas los últimos dos años. A esa cifra se debe agregar US$ 2 millones más por la adenda 1, que firmó la exgobernadora Yamila Osorio y que siguen siendo desembolsados. Actualmente resta pagar US$ 1 millón.

Con la adenda 2 se espera que la supervisora acompañe a la región hasta el reinicio de las obras en mayo. Luego de ello se tiene pensado firmar una nueva adenda. El gobernador explicó que no les queda otra que seguir trabajando con la empresa, puesto que lo contrario significaría volver a paralizar el proyecto indefinidamente.

Cumplirán lo que falta

Respecto a la compra de terrenos en la zona donde se construirá la represa de Angostura, el jefe de Promoción de la Inversión Privada, Augusto Palaco, explicó que adquirirán todos los terrenos que faltan (alrededor de 10) antes del reinicio de las obras.

Explicó que se recurrirá al uso de nuevas normas para la expropiación de terrenos. Afirmó que ello se hará solo en caso el propietario no quiera negociar. También obtendrán los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRAs) que faltan.

Hancco critica firma de adenda 2

El consejero José Luis Hancco criticó la firma de la adenda 2 por parte del gobernador. Señaló que no se debería seguir extendiendo el contrato con la supervisora, puesto que no ha demostrado haber realizado ninguna labor con los US$ 11 millones que ya se le ha pagado.

Además sostuvo que se debió convocar a un concurso público para elegir a una nueva supervisora que verifique la adenda 13. Indicó que informará a la Contraloría para que analice este tema.