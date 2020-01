Carlos Vásquez Romero

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Queremos decirle a la población que compartimos su descontento con el Congreso disuelto. Frente a ello, planteamos una lucha frontal contra la corrupción mediante la eliminación de la inmunidad parlamentaria, el financiamiento de las campañas electorales y la elección de los miembros del Tribunal Constitucional.

¿Qué diferencia su candidatura de la de los demás candidatos?

Planteamos una reforma política y social con prestigio y calidad. Este nuevo Parlamento tiene que abordar el tema de la bicameralidad, la elección del Tribunal Constitucional y evitar que empresarios y narcotraficantes financien campañas políticas. En reforma social se necesita un equilibrio entre el Estado y el mercado, a través de la disminución de las altas tasas de interés de los bancos, el sistema pensionario de la AFP, revalorar los beneficios de los policías cesantes y los integrantes del magisterio, así como la diversificación de la cultura y el deporte para los jóvenes.

¿Qué sugiere para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC)?

La elección de los jueces del Tribunal Constitucional es que sea mediante concursos abiertos, con la finalidad de que participen los ciudadanos que cuenten con los méritos necesarios. Tenemos que tener un tribunal de alto nivel que pueda evaluar a las personas (para el TC).

Y a Lambayeque, ¿qué le ofrece?

Es urgente que se cree una unidad ejecutora que maneje recursos de la Reconstrucción con Cambios. Pese a los anuncios del Ejecutivo, seguimos siendo dirigidos por las oficinas de Lima. Una unidad ejecutora regional acelerará la aprobación de expediente técnicos, la ejecución de las obras y la conclusión en sí.

Entonces, ¿está en contra de los convenios de gobierno a gobierno?

La experiencia de las obras de los Juegos Panamericanos se basaba en una meta específica. En la Reconstrucción, la aplicación de los recursos (económicos) es para diferentes factores: salud, educación, agricultura e infraestructura vial.

Pero eso no es populismo

Apostamos por un plan nacional de desarrollo sostenible, no necesariamente económico. El populismo implica la no planificación y se enfoca en el corto plazo, sin considerar las necesidades básicas de la población.

Y los cuestionamientos hacia su persona por haber sido exfuncionario de Yehude Simon

Hay que aclarar que Yehude Simon no es ningún corrupto. No está siendo procesado como investigado (en el caso Proyecto Olmos), sino como testigo. Incluso, los informes de la Contraloría arrojan que no se cometieron irregularidades en su gestión.

¿La elección del TC, entonces, debe ser fuera del Congreso?

Es lo mejor porque el Congreso es un ente político. Los políticos necesitamos entregar las mejores herramientas para que los ciudadanos confíen en la justicia, y que los políticos no tenga su cuota de poder en un tribunal. Si hay voluntad política del (nuevo) Congreso se puede tener hasta tres legislaturas de reforma política.