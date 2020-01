El “rey de los casinos” fue aportante fantasma de Keiko Fujimori

El empresario peruano de origen chino, José Sam Yuen, investigado por el Equipo Especial Lava Jato por haber aportado dinero clandestinamente a la excandidata presidencial Keiko Fujimori, y es cabeza visible del conglomerado económico SamCorp, controla negocios de casinos como Golden Palace y La Hacienda, además de las compañías Gaming & Technology, Gaming Partner y Newport Capital, las que se indican a la importación de bienes y tecnología de punta relacionada a la llamada “industria del juego”, que incluye los tragamonedas.

José Sam Yien es presidente y CEO de SamCorp.

Como ha informado La República, José Sam Yuen es uno de los personajes más importantes citados por el Equipo Especial Lava Jato, porque el testigo Jorge Yoshiyama Sasaki lo ha identificado como uno de los empresarios que participaba de reuniones privadas con Keiko Fujimori, le pagaba una mensualidad para sus gastos y reclutó 11 falsos aportantes para financiar la campaña presidencial.

Un testigo protegido corroboró lo señalado por Jorge Yoshiyama y entregó copias de correos electrónicos que demuestran que José Sam Yuen ordenó reclutar a 11 aportantes simulados, entre ellos 11 ejecutivos de sus empresas del conglomerado SamCorp, tanto en Lima como en el extranjero.

Entre los falsos aportantes de José Sam Yuen se cuentan su propia esposa, Claudia Tagle Arróspide, Emilio Cillóniz Florez y Javier Bisso López de Romaña, cuñado del magistrado del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón.

Todo tiene su motivo

Los tres personajes aparecen registrados en las “offshores” panameñas de José Sam Yuen, Amawin Holdings y Magnificat Holdings, entre cuyos socios aparece la compañía Istmeña Internacional, investigada por las autoridades panameñas por su implicación en el famoso caso de los llamados Panama Papers, en la modalidad de presunto lavado de activos.

Otra empresa registrada como integrante de Amawin Holding y Magnificat Holding, Azuero Inversionistas, también se encuentra sometida a investigación por su vinculación con los Panama Papers.

El 7 de diciembre de 2018, el congresista Miguel Torres Morales, muy allegado a Keiko Fujimori, como presidente de la Comisión de Revisión de Decretos Legislativos, presentó un dictamen que derogaba un Decreto Legislativo del Ejecutivo que subía el impuesto a los juegos de casinos, que favorecía a los empresarios del sector, como José Sam Yuen.

Cuando se supo que el estudio de abogados de Miguel Torres patrocinaba a empresas dedicadas a la “industria del juego”, como los casinos y los tragamonedas, negó que existiera conflicto y su grupo de trabajo, dominado por la mayoría fujimorista, aprobó la iniciativa de Torres. Votaron z favor Rosa Bartra, Luis Galarreta, Héctor Becerril, Úrsula Letona, Mario Mantilla, Modesto Figueroa, Milagros Takayama, Francisco Villavicencio y el propio Miguel Torres.

Como ha informado La República, Miguel Torres Morales, con el apelativo de “Carlos”, formaba parte del Grupo Titanio, un selecto colectivo de allegados de Keiko Fujimori. En el caso de Torres era él quien cumplía los encargos de la lideresa de Fuerza Popular, como lo han señalado varios testigos.

Debido a la controversia de la propuesta de Miguel Torres, el expresidente del Congreso, en conferencia de prensa, rechazó el dictamen que favorecía a los casinos por conflicto de intereses y se negó a agendarla para el debate.

El Equipo Especial busca establecer si existe correspondencia entre las donaciones secretas que hizo José Sam Yuen a Keiko Fujimori, y el proyecto de ley que presentó el amigo íntimo de esta, el congresista fujimorista Miguel Torres, en un intento por demostrar que las aportaciones de dinero a la campaña electoral era una manera de conseguir favores políticos.

La República buscó a José Sam Yuen, pero sus representantes sostienen que desconocen quiénes son sus abogados. El 2 de enero de este año, poco después que este diario reveló que un testigo protegido lo señaló como reclutador de falsos aportantes, viajó con destino a España.

Los padres de SamCorp que llegaron a Lima procedentes de China en los años 70, son los que iniciaron las bases del holding que, conforme a información del mismo grupo económico, está compuesto por una docena de compañías. Los casinos y tragamonedas representan el componente más importante del grupo.

Además de Golden Palace y La Hacienda, y de Portofino (ubicado en Medellín, Colombia), SamCorp es propietario de Gaming & Technology, dedicado a la producción de equipos y tecnología para la industria del juego; Gaming Partner, que importa y alquila tragamonedas; y controla las salas de juego Magic City,Copacabana, Hollywood, Silver Moon y Tropicana, operadas por la empresa Newport Capital.

PUEDES VER Tribuno Carlos Ramos acudiría a la Corte IDH por investigación en su contra

También son parte del grupo Anawin Perú, que importa y comercializa equipos para la industria de plásticos; Sinomaq, que importa maquinaria de origen asiático, especialmente de China; Inverdes, destinada a la inversión inmobiliaria comercial, corporativa y residencial; Proviseg Corredores de Seguros; el reconocido restaurante de 5 tenedores Lung Fung. En febrero de 2019, SamCorp vendió la compañía Duraplast, una de las estrellas del holding.

Poderoso caballero

José Sam Yuen es un empresario muy allegado a Keiko Fujimori, debido a su amistad con Jorge Yoshiyama Sasaki y al tío de este, Jaime Yoshiyama Tanaka, quien manejó la campaña electoral de 2011. Precisamente el nombre del empresario de origen chino salió a la luz debido a declaraciones de Jorge Yoshiyama ante el fiscal Pérez.

En el periodo que José San Yuen aportaba mediante donanets simulados, Keiko Fujimori era congersista de la República y en consecuencia era funcionaria pública.

PUEDES VER El resumen político: los hechos más destacados de esta semana

Jorge Yoshiyama manifestó que su amigo José Sam Yuen no solo aportó a la campaña de 2011 sino también formó parte de un selecto grupo de empresarios con los que Keiko Fujimori se reunía secretamente hasta 2015 y le abonaban una mensualidad.

“El grupo estaba desde 2013 hasta finales de 2015. Los integrantes de este grupo de apoyo me entregaban a mi en efectivo 1000 soles mensuales, los cuales yo los entregaba a Keiko Fujimori cuando la veía. Para 2015, ella pidió que el monto a donar se subiera a 1000 dólares. Me parece que fueron los últimos seis meses del año. Los integrantes de este grupo fueron Fernando Espá, Federico Aramayo Málaga, Julián Siucho, Carlos Urrea, Bernardo Álvarez Calderón, José Sam, José Antonio Osterling, Miguel Castro Grández y otros que no recuerdo en este momento”, relató Jorge Yoshiyama.

El dinero lo recaudaba el propio Yoshiyama y luego se lo entregaba a Adriana Tarazona Martínez, tesorera de extrema confianza de Keiko Fujimori: “Cuando recolectaba el dinero, a veces me entregaban de un mes, de dos meses o de tres meses juntos. Entonces la llamaba y le decía (a Keiko Fujimori) y le decía cuándo nos podíamos juntar para entregarle el encargo, y ella me citaba a su domicilio o a su oficina, y ahí le hacía entrega directamente o a veces se lo entregaba a Adriana Tarazona”, dijo.

Los montos mensuales acopiados variaban entre 8 y 15 mil dólares.

La declaración de José Sam Yuen será determinante para la situación legal de Keiko Fujimori.

Los negocios de SAMCORP, de José Sam Yuen

José Sam Yuen nació en Lima el 26 de octubre de 1970. Sus padres son de China, llegaron al país en la década de los 70.

Estudio en el Colegio Franklin Roosevelt, donde tuvo como condiscípulos a Jorge Yoshiyama Sasaki. Se formó en Filosofía y Teología. Cursó el Programa para CEO en el IESE Wharton Business School Global y en el China Europe International Business School.

SamCorp incluye Anawin Perú, dedicada a la importación y comercialización de materia prima y tecnología de la industria de plásticos. También Sinomaq, que importa maquinaria de origen asiático, especialmente de China. Imverdes, del sector inmobiliario. Proviseg, corredores de seguros. Industrias Plásticas Reunidas (Duraplast), hace poco fue vendida. Y el conocido restaurante Lung Fung.