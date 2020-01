Yeni Vilcatoma califica de “manipuladora” y “mentirosa” a Rosa Bartra [VIDEO]

Diferencias en Solidaridad Nacional. Yeni Vilcatoma reveló que las relaciones entre ella (número dos en la lista del partido al Congreso) y Rosa Bartra (número uno) no es la mejor.

Incluso, la calificó de “manipuladora” y “mentirosa”. Asimismo, detalló para Latina que en dos oportunidades le ha descubierto mentiras.

Yeni Vilcatoma también aseguró que el hecho de que hayan estado en Fuerza Popular de 2016 al 2019 no significa que haya habido una suerte de convivencia, pues no pasaban de un “hola”.

“Yo discrepo totalmente de Rosa Bartra; para mí es una persona mentirosa y manipuladora, totalmente, sí. No convivimos. (Estar en Fuerza Popular) no ha sido convivencia, nunca hemos convivido. […] Un hola, nada más, un par de veces en una mesa", explicó Yeni Vilcatoma.

“Pero lo importantes es enfocarse en el trabajo que hay que lograr, pero yo sí discrepo totalmente con ella porque es muy mentirosa. […] Es que me he dado cuenta de sus mentiras, ya desde ahí no me cae. Haga lo que haga, ya sé, ya le he pescado un par de mentiras. Más allá que eso sea una enemistad, mínimo hay que decir las cosas como son, y como yo soy una investigadora, al toque encuentro una cosa y me dicen: <<No, yo no te dice>>”, añadió.

Solidaridad Nacional, un partido lleno de polémicas

La agrupación liderada por Luis Castañeda Lossio (hoy, con impedimento de salida) fue sumamente cuestionado por la difusión de spots promocionales en los que trata de relacionar a sus rivales de las Elecciones 2020 con miembros del Movadef, el grupo asesino Sendero Luminoso, el chavismo y el comunismo.

Además, su candidato Mario Bryce hizo un acto discriminatorio contra el postulantes de Juntos por el Perú Julio Arbizu. Le regaló un jabón sugiriendo que debe bañarse debido a su color de piel. Dicho caso se revisará a nivel del Ministerio Público.