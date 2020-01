El expresentador de televisión Mijael Garrido-Lecca se opone a un eventual recorte del salario de los congresistas, ya que, en caso sea elegido como integrante de la representación nacional en las Elecciones 2020, no le alcanzaría para pagar sus deudas pendientes.

El último domingo 12 de enero, Panorama difundió un debate entre el candidato aprista y su similar del Partido Morado Alberto de Belaunde, quienes fueron consultados por algunos ciudadanos sobre su postura ante una reducción de sueldos para los integrantes del siguiente Congreso.

“Les pongo un caso. Estoy endeudado, tengo 30 años, no he heredado ni un centavo y tengo que pagar 18 años de crédito hipotecario. Con 3 500 soles no puedo solventar ser congresista. Estoy siendo sincero. Lo que voy a hacer es ganarme el sueldo trabajando desde la madrugada hasta que termine el día", expresó Garrido-Lecca Palacios.

Ante ello, una ciudadana presente en el evento increpó al bachiller en Derecho por postular al Parlamento para pagar sus deudas.

“Mira qué lindo. Yo también voy a ser congresista. Qué chistoso eres. Quiere decir que tú vas a entrar [al Parlamento] para pagar tus deudas ¿y nosotros, que solamente ganamos 1 200 soles? Tenemos que pagar nuestras deudas honorariamente”, manifestó la electora.

En otro momento, Mijael Garrido-Lecca señaló que apoya la propuesta de que los legisladores cobren sus sueldos en dietas.

“Si no vas a trabajar, no cobras. Si no pasas tarjeta en una comisión, no cobras. Creo que el congresista debe ganarse su sueldo con el sudor de su frente", agregó.

A través de su cuenta de Twitter, el candidato aprista sostuvo que su respuesta ante una posible reducción de sueldos parlamentarios fue sacada de “contexto”, ya que el debate duró dos horas y el programa periodístico solo reprodujo una edición de cinco minutos.