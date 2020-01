Elecciones 2020. El aprista Mauricio Mulder sostuvo este lunes que busca trabajo como abogado desde la disolución del Congreso, ya que vive solo de sus ahorros efectuados durante los 19 años que fue integrante del Parlamento.

En diálogo con Radio Capital, Mulder Bedoya, quien pretende regresar al Legislativo en las elecciones de este 26 de enero, indicó que como congresista no logró ahorrar mucho dinero, ya que el salario “no alcanza”.

“Soy congresista desde el 2001 y he vivido de eso hasta el 30 de octubre. En la actualidad vivo de lo que he hecho una consultoría y soy abogado. Estoy tocando puertas para ver si tengo un par de temas. Estoy viviendo de mis ahorros. [He ahorrado] muy poco lamentablemente porque no alcanza”, expresó el exparlamentario.

Tras ello, Mauricio Mulder detalló que los congresistas ganan aproximadamente 9 000 soles líquidos, cifra que equivale a casi 10 sueldos mínimos (930 soles).

“No es que me esté quejando, usted me está preguntando. Sí, nueve veces más [que un sueldo mínimo]. ¿Cuánto gana un ministro? 35 000. ¿Cuánto gana un vocal supremo? 42 000. ¿Cuánto gana el presidente de la República? 47 000. Entonces, siempre hay demagogia en fijarse en el sueldo de los congresistas. Está bien. Si quieren, pongan el sueldo mínimo. Uno no está ahí por el sueldo, sino para ejercer el punto de su punto de vista político”, agregó.

Otro caso similar

En octubre del 2018, Leyla Chihuán, entonces integrante de la bancada Fuerza Popular, aseguró que el sueldo parlamentario que recibía no le alcanzaba para “el ritmo de vida” que llevaba.

“Para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza. Entonces, en el Congreso yo hago una gran labor, y no solo en Lima sino también en el interior del país”, sostuvo Chihuán en aquella oportunidad.