Ausencia de propuestas concretas en primer debate

Redacción Política

La ronda del debate entre los siete primeros partidos tuvo ayer notables momentos de ausencia de propuestas concretas en los ejes planteados, en materia de reformas políticas y electorales, además del fortalecimiento del sistema de justicia y la lucha contra la corrupción.

En reiterados pasajes, la mayoría de postulantes por Lima desarrolló ideas generales, sin aterrizar en iniciativas concretas para el año y medio de vigencia del próximo Parlamento.

Reformas políticas

Si bien en el Congreso anterior hubo una serie de reformas políticas y electorales estancadas, la mayoría de candidatos no pudo desarrollar un paquete orgánico de propuestas puntuales y viables para el corto plazo.

“Se pregunta qué medidas proponen sus agrupaciones en relación al financiamiento de partidos políticos. Ninguno de los tres partidos políticos de este bloque da una propuesta concreta”, cuestionó, por ejemplo, la exparlamentaria Indira Huilca, en Twitter, durante la intervención del Frepap, Acción Popular y Juntos por el Perú.

En este último caso, la postulante Grace Baquerizo cuestionó la forma millonaria como fueron financiados partidos del anterior Congreso, pero el tiempo no le permitió desarrollar propuestas al respecto.

Lucha anticorrupción

El sistema de preguntas ciudadanas y las repreguntas de los moderadores, si bien buscó aterrizar las ideas, en algunos momentos entorpeció la dinámica, tal como ocurrió en el eje de lucha contra la corrupción.

Y es que una primera pregunta ciudadana fue orientada más bien a la lucha contra la trata de personas, lo cual distrajo la posibilidad del desarrollo de propuestas más orgánicas sobre el sistema de justicia y la lucha contra la corrupción.

En este bloque, el postulante Alberto de Belaunde (Partido Morado) consideró necesario fortalecer la labor de las comisiones fiscalizadoras del Congreso, aunque no hizo referencia a la ausencia de resultados en la mayoría de comisiones especiales del Congreso disuelto.

Beatriz Mejía (Vamos Perú) se opuso a la posibilidad de que la Comisión de Ética recaiga en un ente distinto al Congreso.

Julio Arbizu (Juntos por el Perú) hizo énfasis en la necesidad de generar independencia en el sistema de procuradurías.

Cruce de competencias

Durante el desarrollo del debate hubo también planteamientos que, en el terreno de los hechos, son de responsabilidad del Poder Ejecutivo.

Esto ocurrió en el eje temático sobre Cierre de brechas al 2021. Al referirse a la calidad educativa, la postulante de Acción Popular Francis Gutiérrez Sandoval propuso una “remuneración correcta” para los maestros; mientras que el candidato Alberto Calvo Quiroz (Avanza País) habló de la necesidad del incremento del presupuesto destinado a este sector, reconociendo al mismo tiempo que esto depende del Ejecutivo.

Al final de la jornada, el postulante Orestes Sánchez buscó llamar la atención poniéndose de rodillas, reafirmando la postura “provida” de su partido Podemos Perú.

Partido Morado

“La inmunidad (parlamentaria) debe ser abolida lo más pronto posible. Quien tiene una cuentas con la justicia no debe ser blindado ni llegar al Congreso. Por eso, la primera disposición será la modificación de la ley orgánica de elecciones. Si no se modifica ahora, no será posible hacerlo en el año cuatro meses que tendrá este Parlamento”. Zenaida Solís (N°5)

“Necesitamos una ley de desarrollo constitucional. También darle dientes a la Unidad de Inteligencia Financiera, permitiendo el levantamiento del secreto bancario en casos de lavado de activos. Necesitamos que la Comisión de Ética esté conformada por personas ajenas al Congreso para acabar con el ‘Otorongo no come otorongo’”. Alberto de Belaunde (N°6)

“(El embarazo adolescente) es un problema fundamental de la educación. No es posible que las clases inicien el mismo día en todos los colegios. Cada región es distinta. Lo peor que pasa es no actuar con nuestra realidad. Sin educación seguiremos pobres”. Daniel Mora (N°3)

Podemos Perú

“Estamos de acuerdo en que ha llegado el momento en que se cambien las reglas de juego para elegir a nuestras autoridades. A parte de (eliminar) la inmunidad parlamentaria, queremos rebajar los groseros sueldos de los congresistas, porque nosotros, los que trabajamos catorce, quince horas, no tenemos esos privilegios”. Cecilia García (N°23)

“La corrupción es un virus que se ha inoculado en todas las instituciones. Nuestra propuesta es que en el primer momento que se apertura una denuncia debe proceder el levantamiento de la inmunidad. La inmunidad debe existir solo para que el parlamentario realice su función, no para que se cuelgue o se blinde de ella”. María Cabrera (N°6)

“Nos preocupan las medicinas. ¿Por qué no permitir las medicinas básicas? ¿Por qué permitir los grandes lobbies? En nuestros hospitales hay escasez de medicinas. Podemos Perú va a promover una fuerte fiscalización de este tema”. Orestes Sánchez (N°7)

Vamos Perú

“La bicameralidad es un tema zanjado. Mediante referéndum el pueblo decidió que no iba. Esta prerrogativa se debe derogar el Art. 93 de la Constitución y plantear una nueva norma con reglas claras. Es importante establecer la renovación por tercios y así la ciudadanía podrá evaluar a los congresistas”. Doyle Acosta (N°3)

“Vamos Perú promoverá una ley de protección a la víctima. En la legislación hay una preocupación por el acusado, el presunto violador pero no por la víctima. Respecto a la trata de personas este es un tema regulado y corresponde al legislador fiscalizar que los operadores de justicia cumplan su labor”. Carlos Torres (N°1)

“Planteamos una ley de salud emocional que sea transversal y que asegure la atención gratuita a las víctimas de agresión y también brinde tratamiento al agresor. Sobre la inmigración venezolana, pondremos reglas para que nadie ingrese al país, delinca y siga acá”. Jenny Beingolea (N°2)

Avanza País

“La corrupción es el principal problema enquistado en los niveles de gobierno. Debemos renovar el código electoral para garantizar la transparencia en las elecciones. Por ejemplo, se ha excluido a candidatos por omisión de datos, pero es más importante buscar soluciones a las trabas burocráticas”. Miguel Yagi (N°3)

“La inmunidad parlamentaria no puede estar sujeta a promesas demagógicas. Su aplicación debe ser reglamentada para evitar el blindaje y el abuso. Es peligroso sacar del alcance del Congreso la Comisión de Ética Parlamentaria. Se debe legislar para establecer responsabilidad ante eventuales blindajes”. Beatriz Mejía (N°1)

“Proponemos que las maestrías de los jóvenes sean costeadas con becas por el Estado y que luego devuelvan el financiamiento mediante el trabajo. Respecto al sistema de pensiones, a cargo de las ONP y AFP, planteamos que entren otros entes financieros”. Alberto Calvo (N°4)

Frepap

“Lamentablemente, hemos visto con mucha preocupación lo que ha pasado: hay dinero que ha comprometido a muchas organizaciones políticas. Frepap se ha garantizado por tener sus cuentas transparentes. Estamos de acuerdo con la franja electoral porque genera igualdad de participación entre los partidos”. María Céspedes (N°6)

“Vamos a eliminar la inmunidad parlamentaria conforme al artículo 93 que ha sido constitucionalizado (...). ¿Por qué se tiene que pedir permiso para que se procese a un congresista? El Frepap también aprueba que se nombre a los jueces del Tribunal Constitucional mediante concurso público”. Isaías Pineda (N°7)

“El tema de los medicamentos genéricos, señores, tiene que estar regulado y fiscalizado. Es nuestra labor como congresistas, velar por la salud y que se cumpla con la despensa de medicamentos. La salud es muy importante en las poblaciones vulnerables”. María Cristina (N°4)

Acción Popular

“Planteamos reformar el sistema de partidos políticos. El presidente Valentín Paniagua escribió mucho sobre la materia. Requerimos otro tipo de soporte: mayores recursos a la ONPE y a la democracia interna. AP propone una ley de reforma del sistema de partidos para que los jóvenes puedan ingresar a la política”. Luis Velarde (N°12)

“Anualmente se pierde en corrupción 17 millones de soles. Vamos a declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. La justicia los va a esperar. Las declaraciones de intereses de los altos funcionarios también debe estar para evitar los lobbies ilegales, de esa forma se garantiza la transparencia”. Luis Roel Alva (N°5)

“Nosotros estamos a favor de la reforma universitaria que busca una educación de calidad. Tenemos que llevar eso a la educación técnica y escolar. Necesitamos que la evaluación de índices de calidad no se quede en el Minedu. Necesitamos un ente que fiscalice”. Francis Gutiérrez (N°36)

Juntos por Perú

“Hay que frenar el dinero sucio y los aportes millonarios a la política y las campañas. No es posible que un solo aportante done medio millón de soles. Eso, en la práctica, es legalizar la compra de políticos. El Congreso disuelto, lleno de congresistas que habían recibido grandes financiamientos, no nos representa”. Grace Baquerizo (N°2)

“Es impertinente que las procuradurías sigan perteneciendo al Poder Ejecutivo. Las procuradurías sobre crimen organizado deben ser independientes. Por otro lado, los jueces defienden a integrantes de organizaciones criminales. En Juntos por el Perú buscamos que la justicia sea autónoma e independiente”. Julio Arbizu (N°5)

“El Perú está en cuestión (por los feminicidios). No solamente es promover leyes punitivas. Necesitamos que la escuela, salud, el Poder Judicial, la sociedad en su conjunto, todos nos indignemos: ni una más de nuestras mujeres debe ser asesinada”. Daniel Mora (N°3)