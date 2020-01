Controversia por designación de representante de abogados en Odecma de Arequipa

Juan Carlos Soto

La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma), investigan las denuncias contra jueces y auxiliares en sus respectivos distritos judiciales. Lo harán hasta que no funcione la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.

En Arequipa, este organismo lo preside el magistrado Johnny Cáceres Valencia. Con él trabajan servidores de planta y representantes de la sociedad civil designados por el Colegio de Abogados de Arequipa y universidades públicas y privadas.

La abogada Noelia Huatuco Cabrera representa a la fecha a esta orden profesional. Sin embargo, sobre su continuidad, hay una polémica que alcanza al mismo presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo. La diferencia deberá resolverla el Órgano de Control Interno (OCMA), donde se hizo la consulta.

La designación de Huatuco venció en mayo de 2019. En esa fecha, el colegio no acreditó un nuevo representante por sus problemas internos: la nueva junta directiva, encabezada por José Arce Villafuerte, no asumía funciones por una acción judicial. Superado el impase, Arce solicitó el cambio de Huatuco por Mario Palomino Adriano, integrante de la nueva directiva.

El 13 de septiembre de 2019, el presidente encargado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Nímer Marroquín Mogrovejo, negó el pedido. Cita la primera disposición transitoria de la Ley 30943, que crea la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Según la interpretación de esta norma, no se puede cambiar al personal de las OCMA y las Odecma, hasta que la Autoridad Nacional cubra las plazas.

Arce y su directiva no quedaron satisfechos con la respuesta. Entonces, acudieron directamente a la Presidencia del Poder Judicial a cargo del magistrado arequipeño José Luis Lecaros. El debido proceso indicaba que debieron hacerlo ante la OCMA. “A nosotros no nos respondió Odecma en Arequipa, sino la Presidencia de la Corte, correspondía dirigirnos ante la Presidencia del Poder Judicial, órgano siguiente en jerarquía”, señala el decano del Colegio de Abogados de Arequipa, José Arce Villafuerte.

El máximo titular del PJ envió un informe elaborado por su gabinete de asesores. Este contradice lo sostenido por la Corte de Arequipa y señala que los abogados sí pueden efectuar el cambio de representante. Precisa que la primera disposición transitoria no rige para personal externo y no es aplicable para esta institución.

Ante los puntos de vista distintos, surge la inquietud: ¿la Presidencia del Poder Judicial no interfiere en un asunto que debe resolverlo la OCMA, órgano inmediato superior de la Odecma? Este medio recibió la respuesta de la Gerencia de Comunicaciones del Poder Judicial. Afirma que la mencionada opinión técnica tiene efectos ilustrativos, mas no vinculantes sobre el Colegio de Abogados. Por tanto, no afecta el debido proceso ni transgrede el orden jerárquico.

Sin embargo, Arce tiene otra idea. Afirma que sí es vinculante. “¿Quién es el máximo representante del Poder Judicial, quién tiene control sobre las OCMA y las Odecma?", pregunta a manera de respuesta. El informe de Lecaros ya lo tiene la Corte con una solicitud del colegio reiterando el cambio de Huatuco por Palomino.

El jefe de Odecma, Johnny Cáceres, sostiene que el caso aún está en consulta en la OCMA. Ha preferido mantener la prudencia.