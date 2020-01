¿En qué basará su principal fundamento en favor de su ponencia sobre la contienda competencial?

Es, quizás, el caso más importante de los que el Tribunal Constitucional ha visto. Aquí se trata de una forma de limitación del poder. No debemos olvidar que desde las elecciones generales del 2016, el Congreso fue un elemento de obstrucción tenaz de la labor del Poder Ejecutivo. La solución constitucional prevista en el texto normativo era la cuestión de confianza. Esta situación se ha dado, en una segunda ocasión, cuando el presidente Martín Vizcarra, a través de su primer ministro, Salvador del Solar, acude al Congreso para presentar un proyecto que modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que debía ser discutida. Pero no logró entrar al recinto parlamentario, lo que es una situación de por sí anómala, fue necesario que un congresista le cediera la curul y al final hizo uso de la palabra y presentó la cuestión de confianza, la que claramente quedó definida en el sentido de que se suspendiera el procedimiento de elección de magistrados del TC, sin embargo, ésta situación persistió, y se dio, entonces, en la práctica una negación de la cuestión de confianza.

Uno de los argumentos de la demanda presentada por el presidente de la Comisión Permanente es que la confianza no procede porque la elección no era facultad del Ejecutivo...

En la actualidad ya no hay instituciones que puedan sustraerse al cumplimiento de determinados principios constitucionales. Durante largo tiempo el Congreso utilizó mecanismos que afectaban principios constitucionales. Por ejemplo, era común que nombraran magistrados del TC arbitrariamente, más movidos por criterios de orden político partidario. de pronto, una comisión del Congreso que se encargaba de la selección de los magistrados llamaba a un concurso, sin embargo, los que obtenían los primeros puestos no eran nombrados, es decir, se violaba un criterio meritocrático. Recientemente fue nombrado, y creo que fue un caso bastante escandaloso, una persona allegada y de parentezco consanguíneo con el presidente del Congreso de la República. ¿Esa es una prerrogativa válida? ¿es una prerrogativa constitucional del Parlamento?

En su proyecto de fallo, usted señala que el Ejecutivo tenía como política de Estado la transparencia y la adecuada forma de elección...

Claro. De alguna manera lo que hacía el Ejecutivo era traducir este interés público, como parte de sus políticas de Estado, que forman parte de sus competencias. Pero no era él único, sino también la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación. No podemos considerar que esta clase de prerrogativas se lleven a cabo sin ninguna clase de tamiz y límite. Tiene que ejercerse sobre la base de principios.

¿Eso no viola el balance de poderes?

Yo diría que más bien lo refuerza, pues tienen que ejercerse en el marco de principios constitucionales de publicidad, deliberación, meritocracia. El nombramiento a futuro de los magistrados del TC tiene que hacerse combinando elementos como la invitación pero a juristas de larga trayectoria, con credenciales democráticas, con largo reconocimiento jurídico, una solida base doctrinaria. Y además, con la transparencia pública del caso. También puede combinarse con el concurso público, para que los abogados que se crean idóneos puedan participar sabiendo que se considerará su meritocracia, que habrá transparencia y deliberación.

¿El nuevo Legislativo debe priorizar la elección de miembros del TC en ese marco?

Creo que sí. Seguramente normará sobre el particular y dictará una ley que regule mejor la cuestión de confianza. Quizás mañana, en el transcurso del debate algunos de los colegas hace una sugerencia de introducir algunos elementos de cuándo no debe plantearse cuestión de confianza. Yo no estoy llevando esa propuesta porque considero que el TC no tiene facultades legislativas. El Congreso tendrá que discutir también el proyecto de ley que remitió el Ejecutivo, hacerlo suyo o no, y si mi ponencia es declarada fundada, tendrá que introducir elementos como la transparencia y la deliberación con el propósito de que el nombramiento de los siguientes magistrados del TC sea conforme esas pautas.

El otro punto en discordia es si se dio la confianza o hubo una denegación fáctica, como dice el presidente...

Para mí fue elocuente. La televisión no puede mentir. Se trató de una negación. Si se habría concedido la cuestión de confianza, se habría paralizado el proceso de nombramiento de magistrados del TC, pero esto persistió. Es decir, considerar que hubo una concesión de la cuestión de confianza, sería en realidad aceptar un fraude a la ley, será una tinterillada.

¿Por que la Constitución no señala que la denegatoria debe ser expresa?

No lo indica, y además, tenemos que usar el sentido común, que claramente nos deja colegir que hubo una negativa a la cuestión de confianza.Algunos señalan que su propuesta deja una puerta abierta a otras interpretaciones...