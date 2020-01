Autoridades de Puno impedirán que Tacna explique proyecto Vilavilani

Diego Guevara y Liubomir Fernández

Los dirigentes y tenientes gobernadores de los distritos de Capazo y Mazocruz, provincia puneña de El Collao-Ilave, tomarán acciones para detener el avance del proyecto Vilavilani. La iniciativa hídrica busca trasvasar agua desde territorio fronterizo, entre Puno y Tacna, hasta la Ciudad Heroica.

Tras una reunión realizada ayer, los pobladores determinaron no permitir que el Gobierno Regional de Tacna (GRT) socialice Vilavilani. Con ello pretenden que no cuenten con licencia social para así detener el proyecto, que está a cargo del Proyecto Especial Tacna (PET) del GRT.

EL GRT ya firmó el contrato con la empresa Consorcio Agua Manantial, para que construya el canal de conducción de Vilachaullani por el monto de S/98 151 350.

Además, las autoridades comunales decidieron no aceptar ninguna invitación del Gobierno Regional de Tacna para abordar el proyecto, salvo que esta sea hecha por las autoridades de Puno.

“Nosotros solo estamos con una posición: no a Vilavilani. Están queriéndonos engañar, diciendo que solo se construirá una canal para llevar las aguas que se pierden y van al oceáno Pacífico. El impacto será perjudicial para el medio ambiente. Definitivamente, no a Vilavilani”, dijo Bernabé Ordoñez, dirigente.

Asimismo, el gerente general del Gobierno Regional de Tacna, Dante Coasaca, informó que se adoptarán todos los mecanismos posibles para paralizar el proyecto.

Tacna: buscan conformar mesa de trabajo

En tanto, las autoridades locales de la provincia tacneña de Tarata buscan que se conforme una mesa de trabajo, en la que participe el Ministerio de Agricultura. El objetivo es que en ese espacio se evalúe el proyecto Vilavilani II fase I, en su primer componente.

En Tarata también existe rechazo a que se trasladen aguas dentro de su jurisdicción a la ciudad de Tacna. Buscaron la intermediación del Gobierno central, al no encontrar eco en el GRT. Piden que no inicien las obras si no se despejan la dudas en torno a la iniciativa.

Aprovecharon la visita del último jueves a Tacna por parte del ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro Chavesta. El alto funcionario participó en una mesa de trabajo en la provincia de Candarave para evaluar las condiciones frente a la temporada de lluvias y prevenir desastres naturales.

Luego de esa cita, el alcalde de Tarata, Pascual Cusi Suyo, consiguió una reunión con el ministro, en la que Montenegro se comprometió a respaldar el espacio de diálogo.

El 15 de enero, se iniciarían reuniones para organizar la mesa. Con esas citas, se busca definir grupos de trabajo con asesoramiento de especialistas.❖