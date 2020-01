Un violador en tu camino

La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, se niega a suavizar su postura sobre que el Perú es un país de violadores, y hace muy bien. Ante la urgencia de la frase, respuestas al vuelo como que no todos los hombres somos violadores o que “Nuestro país es un país de gente de bien”, como intercala dulzón el primer ministro, son de una supina banalidad.

Es obvio que la ministra no está diciendo que todos y cada uno de los hombres peruanos es un violador. Decir que el Perú es un país de mujeres voleibolistas no significa que todas y cada una de las mujeres peruanas sea voleibolista. Montenegro está hablando de cifras, actitudes, reacciones públicas, y todo lo que rodea un fenómeno social de la máxima urgencia.

Ocupamos un lugar vergonzoso en la estadística mundial, y a pesar de que todos los casos locales no son ni remotamente reportados, los números son espantosos. Reportes de varias fuentes dan cosas como 20.000 casos el año pasado, la mitad de ellos a menores de edad, la mayoría de estos últimos llevados a cabo por personas del entorno familiar.

Las denuncias de maltrato y violación van en aumento año tras año, acompañando el incremento en feminicidio. Si bien no todos somos violadores ni feminicidas, sí se puede decir que somos espectadores sin capacidad de atajar lo que viene sucediendo. Esto como parte de un paquete de violencia cuyas víctimas son mujeres y hombres.

Montenegro ha entendido perfectamente bien su papel, que no es burocrático, sino social, cultural y político. Llamar la atención de la ciudadanía mediante una frase de impacto es parte de esa tarea. Pues buena parte de esta forma de criminalidad prospera gracias a la falta de una opinión pública robusta en la condena moral y la sanción legal.

No todos llevamos la infamia de la violación o el feminicidio, pero ciertamente cargamos con la culpa colectiva que cada caso genera. Quizás los críticos de Montenegro hubieran preferido que ella no hubiera dicho Perú país de violadores, sino con violadores. No le hubiera evitado las críticas, pues lo que estas parecen buscar es que simplemente no se hable del problema. ¿Así podríamos ser, en efecto, gente bien?